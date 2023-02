Carmen Barbieri deberá ingresar al quirófano: "Tengo miedo"

Carmen Barbieri generó preocupación entre sus televidentes luego de confesar que deberá someterse a una operación. "Mañana no vengo al programa, me hago un estudio y tengo un cagazo. De la mano del médico de Federico me hago una endoscopia y una colonoscopia. Eso se hace en quirófano", expresó la conductora de Mañanisima.

Luego, agregó que se trata de un chequeo recomendado por sus médicos: "La última vez que me lo hice tenía 24 años. Una vez cada tanto hay que hacerlo. Hay que hacerlo más seguido, pero tengo un poco de miedo".

Aunque expresó que "es una pavada", reconoció su temor de entrar al quirófano. "Es leve y la anestesia es para que no moleste ni duela. Fede me dijo ‘no hagas tanto escándalo que me lo hago a cada rato’", manifestó.

Recordemos que el año pasado, Barbieri tuvo que ser internada de urgencia cuando sufrió una caída en la calle y se lastimó el hombro. "Está en una clínica haciéndose estudios porque se cayó en la calle, y no es la primera vez", detalló en su momento Andrea Taboada en LAM (América). "Parece que se golpeó muy fuerte el hombro y están viendo si no está dislocado", aseguró la panelista.

Luego, los panelistas de su programa ampliaron la información sobre el estado de salud de la conductora. "Carmen tuvo un accidente doméstico en la vía pública cuando salió a pasear a su perrito. Cuando terminó el programa llegó a su casa, fue hacer la compra, sacó a su perro y este hizo que ella se caiga en la calle. Está internada y tiene el hombro dislocado".