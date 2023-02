El gran enojo de Guido Kazcka con Carmen Barbieri por un inesperado motivo

Una inesperada y sorpresiva polémica se generó en los últimos días a partir de que se filtrara un fuerte enojo de Guido Kaczka con Carmen Barbieri, en el marco de la continuidad del programa Los 8 Escalones del Millón.



En un contexto en el que comienzan a definirse algunos cambios en la dinámica del programa de El Trece, en busca de competir contra los excelentes números que está teniendo Telefe, se generó una fuerte tensión entre el conductor y la capocómica.



Según contó Marina Calabró en el programa radial “Lanata sin Filtro”, Guido Kaczka estaría enojado con Carmen Barbieri por las constantes ausencias en las ediciones y por su alta exposición mediática de las últimas semanas a raíz del escándalo de Federico Bal.

Guido Kaczka está muy enojado con Carmen Barbieri.



“Está un poco fastidiado con Carmen Barbieri porque hay algunos faltazos de ella. Algunos justificados por cuestiones médicas, pero por otro lado me contaban que esta semana les dijo: ‘Me quedo toda la semana en Mar del Plata porque necesito descansar’. Y Guido es obsesivo del laburo y esto medio que lo vive como un desinterés”, contó Marina.



“Por otro lado, me dicen que la ven muy repetida a Carmen en los programas, como que en medio del Fedegate, todos le ponen el micrófono y Guido la ve en cadena nacional y el que le paga es él”, agregó la panelista de Jorge Lanata.



“Entonces, eso no le convence y preferiría que se mantuviera más ajena a los problemas personales. Está buscando jurado rotativo para acotar un poco sus participaciones. No va a haber desvinculaciones, pero hay una molestia”, explicó luego Marina.

Guido Kaczka no está conforme con la alta exposición de Carmen Barbieri.



Carmen Barbieri se encontraba en los últimos días en Mar del Plata, en donde tampoco pudo escaparle a las polémicas ni en su afán de tomarse unos días de descanso: es que se conoció que la familia de Sofía Aldrey, dueña de hoteles en la ciudad balnearia, le había negado hospedaje.



Estos reiterados escándalos, que no están vinculados directamente con ella, sino más bien con su hijo, Federico Bal, sumado a la exposición y el alto perfil que ocasionaron, no serían del agrado de Guido Kaczka.