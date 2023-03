El picante topless de Flor Vigna para dedicarle su amor a Luciano Castro en su nueva canción

Brilla, sonríe, vuela por las nubes con el combustible del amor, así como de las emociones de su aventura profesional. Flor Vigna atraviesa un presente soleado y ahora acaba de generar un cimbronazo con una publicación muy singular.

La blonda nada por las aguas de la estimulación de su nueva carrera como cantante, a la que le dedica todas sus energías, así como recursos económicos para armar toda una estructura independiente. En ese contexto, la famosa subió un posteo haciendo topless.

Flor explota de felicidad por la salida al espacio público de su última canción, una creación fundamentada totalmente en el amor que le genera Luciano Castro. Motorizada en esa vibración, Vigna metió un video muy corto, que despertó la atención del universo digital.

En las imágenes se la percibe en el parque de una casa, con una piscina de fondo, y principalmente aparece con una pieza de bikini azul en la zona baja y absolutamente nada en el torso. En lo que suena a que se encontraba tomando sol con mucha libertad.

Para explicar el motivo de su alegría, la ex campeona del Bailando por un sueño escribió: “Ya disponible Eres tu, Con el gran Rodrigo Tapari. Gracias a cada uno de mi querido equipo, que con mucho amor y esfuerzo todos los días lo damos todo por este sueño”.

En definitiva, todo forma parte de la promoción de este tema, que se articula con el material que viene publicando en los últimos meses. En esta ocasión, la letra se centra en una arista muy íntima y personal, porque refiere a una declaración visceral del amor que le provoca Luciano.

En algunas de las estrofas se interpreta con notoriedad qué quiso contar Flor sobre el sismo que originó en su cotidianidad Castro, ese choque de dos corazones que laten al mismo ritmo, que bailan de la mano en la danza de una relación maravillosa.

“Quise estar soltera y me enamoré, me mordiste el labio y me erizó la piel, nos desnudamos juntos y se escapó un ‘te amo’ (...) Confieso que el amor me hizo mierda ayer, pero valió la pena porque te encontré. Papi, yo te pido nunca me hagas daño”, reza la canción.