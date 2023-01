Flor Vigna confesó que le fueron infiel con una amiga y como Shakira lo contará en una canción

Increíble. Cuesta asimilar que a semejante belleza, tanto exterior como interior, le rompieron el corazón en mil pedazos, que le desgarraron todas las fibras de su alma con una infidelidad. Pero sucedió. Flor Vigna confesó que un novio la engañó y que encima fue con una amiga.

En una ramificación del resonante caso de Shakira, que presentó una canción mundialmente famosa para hacer una catarsis sobre lo que sufrió con Gerard Piqué y el romance clandestino con Clara Chía Martí, la bailarina también juntó valor y hablará de una situación similar.

Evidentemente, la actual novia de Luciano Castro tenía clavado en su corazón una espina difícil de digerir, que se le incrustó en la juventud extrema, cuando apenas transitaba por los dieciocho años, pero que ahora brotó con fuerza para transmutar en una pieza artística.

La ex campeona del Bailando por un sueño se lanzó a explicar el origen de esta idea en su Instagram, con un video en el que luce sus dotes para la danza y la actuación. Ahí desando el camino de esta canción para exorcizar un dolor irreparable que padeció en la adolescencia.

“Cuando tenía 18 años mi ex me cag... con una amiga”, anticipó. Para luego añadir más sustento: “Lo escribí pensando en los mares que lloré, las veces que pensé que no iba a poder y lo insuficiente que me sentía”. Una confesión desgarradora de la talentosa artista.

En cuanto al tránsito por ese calvario y como renació de las cenizas, Flor contó: “Lo único que me salvó fue obsesionarme con mi sueño”. Y para redondear explicó: “En ‘Lotería’ le agradezco que toda su mier... me hizo más fuerte”.

En el cierre, Vigna tiró una especie de enseñanza, un consejo para todas, y todos, al aseverar: “A veces nuestra peor crisis, a la larga, es nuestra mayor lotería. Abrazate fuerte a tu proceso”.