Por qué Luciano Castro no quiere tener un hijo con Flor Vigna

Hace más de un año que Luciano Castro encontró en Flor Vigna a una compañera de vida. Cada vez que esto sucede en una persona, es inevitable consultar sobre las posibilidades de traer un hijo al mundo. Sin embargo, el actor mencionó las razones por las cuales lo ve poco factible.

En octubre del 2021, Flor Vigna y Luciano Castro revelaron que estaban saliendo. Con el tiempo se consolidaron como pareja y fue inevitable que le consulten al actor, que ya es padre de 3 hijos, si en los planes está la posibilidad de agrandar la familia.

Ante esto, Castro fue bastante claro respecto al pensamiento que tiene su pareja sobre la posibilidad de ser madre. “Flor jamás me va a plantear tener un hijo, no están en sus planes de vida”, reveló Luciano, algo decepcionado.

Sin embargo, explicó cuáles son los motivos por los que Vigna tomó esta decisión. “Por ahora, ella quiere hacer música, actuar y ser artista, sumado a que ya tengo tres hijos”, contó. Es que claro, tener un hijo es un trabajo de tiempo completo por el que hay que dejar cosas en un segundo plano, y eso es lo que la cantante no está dispuesta a hacer.

Por su parte, Luciano Castro habló acerca de qué es lo que opina él al respecto: “Yo tengo ganas de ser novio de Flor. Si justamente la estoy extrañando, es para no repetir modelos. Es una posibilidad que, para nosotros, ni se charla. Estamos muy tranquilos con eso”.

Por lo pronto, en los planes a corto plazo no hay lugar para los bebés. Flor Vigna se siente lista para dedicarle su tiempo a ser cantante. Además, también existe la posibilidad de incursionar como actriz, y tal vez lo haga junto a su novio, ante la baja de Natalie Pérez en El Divorcio.

“No lo decido yo eso, lo decide la productora. Yo me ocupo de lo artístico, no del dinero ni de lo contractual. A mí me gustaría, pero estamos más o menos en la misma…”, contó Luciano Castro en diálogo con Agarrate Catalina sobre su deseo de que Flor Vigna sea su compañera de elenco.

“Si la elegida es Flor y ella decide hacerlo, quiero que tenga la tranquilidad de que puede hacer lo mismo que Natalie, porque ella también está en un momento musical terrible”, explicó sobre cuáles son las prioridades de su novia en este momento.