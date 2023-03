Video: la furia de Antonio Gasalla con el notero de Intrusos en el día de su cumpleaños

Antonio Gasalla cumplió 82 años de vida este jueves 9 de marzo. El mítico humorista se encuentra alejado de los escenarios desde hace ya un tiempo, y tras dejar la actuación se recluyó en su hogar, alarmando a todos durante los últimos meses debido a ciertos problemas de salud que tendría.

Gasalla le dio vida a personajes entrañables como Mamá Cora, Inesita, La empleada pública, La nena y Soledad Dolores Solari, entre otros, divirtiendo tanto a niños como a adultos. Pero hoy la realidad es otra.

Con motivo de su reciente cumpleaños, recientemente el cómico fue abordado por las cámaras de Intrusos mientras caminaba por la calle. El periodista Gonzálo Vázquez intentó entrevistarlo, pero la reacción del famoso fue inesperada.

“¡No me rompas los huevos! Andate a la mierda, no quiero que me digas pelotudeces!”, disparó Antonio, enfurecido luego de que el cronista de América TV le consulte por su estado de salud.

Vázquez intentó explicarle que la gente quería saber acerca de su situación actual porque lo aman, pero el humorista no quiso saber nada del tema ni ofrecer más declaraciones, así que subió el tono de su enfado y retrucó: “Si vas a trabajar de esto, andate a la concha de tu madre”.

Después de pedirle disculpas, totalmente sorprendido por la reacción del famoso, el periodista intentó consensuar y tratar de conseguir algún tipo de información amablemente, preguntándole a las personas que lo acompañaban.

El gesto de fastidio de Antonio Gasalla lo dice todo.

Sin embargo, ante el silencio de una mujer de mediana edad y un hombre que lo acompañaba también en su trayecto por la calle, Gasalla volvió a lanzar un nuevo dardo desde adentro de su edificio: "Andate a cagar".