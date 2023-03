La determinación final de Ricardo Darín sobre su posible presencia en la entrega de los premios Oscar

Este domingo desde las 21, tendrá lugar una nueva edicíón de los premios Oscar, y nuestro país estará expectante sobre la suerte de Argentina, 1985, la exitosa y aclamada película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. Tras una larga incertidumbre, el astro del varios sucesos del cine nacional confirmó si estará presente o ausente en el evento.

Recordemos que en una de las tantas entrevistas que dio recientemente Ricardo Darín, reconoció el gran peso de las competidoras de Argentina, 1985 en los premios Oscar. “Conozco casi todas. Es difícil hablar de chances cuando las cosas están en manos de otras personas, de otras miradas, pero me ha gustado mucho Close, la belga; la alemana de la guerra que es una remake (Sin novedad en el frente) tiene una cinematografía extraordinaria, está hecha increíblemente, vale decirlo también con presupuestos que no son los nuestros, para mi gusto le falta algo pero está muy considerada. Está también nominada a mejor película, así que es la gran favorita, esta muy bien hecha”.

A su vez,Darín había puesto en duda su presencia en la entrega de los premios Oscar, remarcando que estuvo ausente cuando El secreto de sus ojos fue galardonada en 2010. En aquella oportunidad, Guillermo Francella y el director Juan José Campanella subieron al escenario.

Ricardo Darín junto a Peter Lanzani en una escena de Argentina, 1985. Foto: Cortesía.

De hecho, en un principio Ricardo Darín había asegurado que no asistiría a los premios Oscar por "cábala". Dado que cuando no fue, nuestro país ganó, y cuando estuvo presente ,El hijo de la novia perdió el galardón.

Finalmente, en las últimas horas, Darín confirmó que irá a los premios Oscar. “Sí, Andrea querida, he tenido que revisar mis propias declaraciones anteriores. Por supuesto voy a ir. Mañana viajamos, tengo que acompañar la película hasta el final”, comentó el actor en diálogo con Andrea Taboada en el Canal de la Ciudad.

Sobre su decisión, Ricardo Darín explicó: “En mi carácter de protagonista de la película y también de productor, este es un momento en que no se puede sacar el cuerpo. Hicimos un gran camino, extraordinario, glorioso y estamos todos muy felices y satisfechos, contentos de todo lo que se hizo hasta acá. Pero si se llega a dar, por esas cosas que tiene la vida, hipotéticamente, anulo mufa, sería la frutilla de la torta. Pero sí, voy para allá, no serían muchos días porque yo estoy trabajando en otras cosas, pero es el tramo final. Hace seis meses que la estamos acompañando por todos lados, imaginate que ahora no me puedo bajar. Así que esperemos tener una alegría y sino, de todos modos estamos muy contentos de llegar hasta acá”.