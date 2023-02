Por qué Ricardo Darín es considerado un amuleto en los Premios Oscar

A los 66 años, Ricardo Darín continúa siendo el actor argentino más representativo, aunque él mismo reniegue de eso y asegure que no merece todo el reconocimiento que tiene del público.



El actor viene de protagonizar “Argentina, 1985”, la película en la que encarna al fiscal Julio Strassera, en el Juicio a las Juntas, en donde comandantes militares son juzgados por violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.



La película, que está dirigida por Santiago Mitre, competirá por el premio Oscar a la mejor película internacional. Allí, volverá a estar presente Ricardo Darín, quien se convirtió desde hace tiempo en un verdadero amuleto.

Ricardo Darín protagoniza "Argentina, 1985", la película argentina que va por el Oscar.



Sucede que el prestigioso actor protagonizó las cuatro películas argentinas que fueron nominadas al Oscar en lo que va de este siglo: El Hijo de la Novia, Relatos Salvajes y El Secreto de sus Ojos fueron las otras tres. La última, fue con la que ganó la estatuilla dorada en el año 2010.



A pesar de que su nombre siempre aparece en lo más alto de las producciones argentinas y es motivo de orgullo para el público, con el cual tiene una química poco usual, según el director Juan José Campanella, Darín sostiene que no comprende tanto reconocimiento y valoración.



“Tuve toda la suerte que no tuvieron mis padres como actores”, expresó el actor. “Muchas veces la gente me valora más de lo que me valoro a mí mismo. Y más de una vez me pregunto si me merezco todo esto”, agregó.

Ricardo Darín, en "El hijo de la Novia".



Alguna vez Ricardo Darín sorprendió e inmortalizó un fragmento de una entrevista con Alejandro Fantino al confesar que el dinero no lo conmueve, que no trabajaba en Hollywood porque no quería, a pesar del dinero que le ofreciera, porque él se daba “dos duchas de agua caliente por día”. “La gente me saluda, me da besos por la calle. ¿Para qué quiero más?”, expresó aquella vez.



“En nuestra profesión, la suerte juega un papel muy importante”, reconoce Darín. “Está lleno de gente muy talentosa y con mucho para dar que no encuentra oportunidades”, añade el actor que se convirtió en el amuleto argentino para ir a los Oscar.

Ricardo Darín, en "El Secreto de sus Ojos".