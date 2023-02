Qué le escribió Darín a Messi tras su elogio a Argentina 1985 y por qué lo conoce de chico: "Siempre fuiste…"

Lionel Messi suele apoyar siempre a todo lo que tenga que ver con Argentina. Ya sea deportivamente, o también en lo que refiere a música o cine. En las últimas horas, el rosarino compartió una publicación en Instagram para elogiar a la película "Argentina, 1985", que competirá por el Óscar a Mejor Película Extranjera en la próxima ceremonia de entrega de premios.

"Qué gran película 'Argentina, 1985'", escribió Messi en una foto del filme protagonizado por Ricardo Darín. "¡Vamos por el tercero!", arengó la Pulga, haciendo referencia a que Argentina ya ganó el premio por la "La Historia Oficial" (1986) y "El secreto de sus ojos" (2010), algo que coincide también con la obtención de la Copa del Mundo lograda por la Selección argentina.

Este mensaje generó la inmediata reacción de Darín, quien agradeció el gesto con un cálido mensaje: "Otra muestra de tu gran generosidad. Emociona tanta sencillez. Siempre fuiste así y te conozco desde que tenias 17, ya se sentía. @leomessi Gracias! Vamos Argentina! #argentina1985". Su respuesta llamó la atención, además, por blanquear la amistad que viene de años.

Tiempo atrás, el actor recordó una simpática anécdota que protagonizaron ambos durante una gira de promoción que estaba realizando por Barcelona. Sin "colgarse" de su fama, contó que estaba caminando por calles totalmente vacías hasta que de la nada apareció Leo. "Estaba con una chica de prensa que me había acompañado en Barcelona, y en un momento nos toca una entrevista en una radio, era un programa deportivo", relata Darín.

Que luego agrega: "En un momento el conductor nos pregunta por mi amistad por Messi, ahí aclaré que no éramos amigos, que nos conocíamos, que había venido al teatro y que habíamos ido a comer juntos con su familia". Al salir, la mujer insistió en conocer más sobre la relación de ambos y ocurrió algo inesperado: "Era de noche, no encontrábamos taxi y no teníamos cómo volver al hotel. En ese momento escucho un 'Ricardo' en pleno boulevard. Era Messi, solo en una camioneta. Me había conocido de espalda. La mujer no lo podía creer, pensaba que era una cámara oculta. Messi nos llevó al hotel".