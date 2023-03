La drástica decisión que estuvo por tomar Dady Brieva junto a su esposa

Al igual que tantos argentinos, Dady Brieva y su esposa, Mariela "La Chipi" Anchipi evaluaron la posibilidad de irse del país. Aunque en el caso de esta pareja, la decisión estuvo basada en la situación de tensión que atraviesa el actor por su defensa al kirchnerismo.

La charla sobre la chance de abandonar el país se dio cuando Dady Brieva fue acusado de cobrar más de 15 millones de pesos por dos shows y una charla en La Rioja. “Me planteó que yo tenía que agarrar a los chicos e irme, como un plan de contingencia”, contó "La Chipi" sobre el planteo que le hizo el humorista.

“Se van a la mie..., no tienen ningún tipo de ética moral y conexión con la realidad. No tienen un stop. Esas cifras hay formas de comprobar si se paga de esa manera, hay que salir a aclarar porque lo repiten 24/7. Si no salís a parar las noticias ruedan y ruedan. Hay un montón de fake news que ya se convirtieron en leyendas urbanas”, explicó la esposa de Brieva en defensa de su marido en una entrevista con La Once Diez/Radio de la Ciuda.

Mariela "La Chipi" Anchipi junto a Dady Brieva. Foto: Instagram.

Luego la bailarina agregó: “En un momento tuvimos como un miedo, como había personas allegadas que nos decían que por ahí teníamos riesgo. Nos decían que no dejemos el auto en un estacionamiento sin llave y decíamos, ‘¿hay necesidad de vivir así?’. Hace poco Lanata creyédose que estaba bien decía a dónde me iba a mudar, a qué colegio van mis hijos, dónde vivo. Se mete directamente con la seguridad de mi familia, no está bien. Mis chicos son muy chicos, no puedo estar viviendo con miedo. Faltaba que incitara a la gente, era como decir ‘mira que si le querés robar el pibe está en tal lugar’”.

Finalmente, la entrevistada dejó en claro que Dady Brieva nunca pensó en abandonar sus convicciones. “Pero sí me planteo que si se ponía más agresivo el asunto que yo tenía que agarrar los dos chicos e irme, como un plan de contingencia. En este mundo es como que te hacés experta en esquivar balas”, confesó Mariela Anchipi.