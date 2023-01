Dady Brieva reconoció cuánto gana por cada función en el teatro

Dady Brieva está en otra etapa de la vida. Pasada la vorágine y del boom que fue Midachi años atrás, el humorista ahora se enfoca en proyectos más chicos y a su medida. Por eso, desde hace un tiempo se lanzó con un unipersonal: "Dady, el mago del tiempo".

Luego de presentarse en varias salas del interior del país con su obra, actualmente Brieva hace temporada en Mar del Plata, en el Teatro Auditorium, en el Centro Provincial de las Artes, donde cada noche conquista a su público con música, anécdotas, personajes y su humor característico.

Pero, ¿cómo le va con su propuesta en términos de dinero? En diálogo con LAM, Dady Brieva habló de un tema que pocos se animan a tocar: el rendimiento económico. Consultado por Ángel de Brito por los números y la convocatoria actuales, el ex Gasoleros explicó cómo viene la mano y cómo es su caso en particular.

“La temporada de Mar del Plata es amplia, hay de todo, estaba la época de los Midachi y ahora hay tres o cuatro que cortan bien y después yo tengo mis números, que son chiquitos pero que están muy buenos, porque yo estoy solo”, señaló el actor.

Dady apostó al unipersonal. Instagram Dady Brieva.

Y, sin vueltas, reveló cuánto factura en promedio y por función, ofreciendo una entrada a precio popular: “Te lo digo sin careta, yo meto en San Bernardo 400 personas a 3000 pesos la entrada, para mí representa un palo doscientos, con el 70 por ciento me quedan 800 mil pesos. Para mí solo es un lujo”.

Su nueva forma de trabajar

Luego, Dady contó que ahora se toma el trabajo de manera mucho más relajada: “Yo decidí hacerlo así, si es el cumpleaños de mi hijo no trabajo, por eso no hago Midachi tampoco. No quiero que me envuelva el quilombo de nuevo. Hubo una época en la que nosotros hicimos mucha plata y perdimos muchas cosas también. Por eso ahora quiero tomarme mis tiempos”.

"Con Midachi le dábamos rosca todos los días. Ya no invierto más, tengo un lindo capital producto del esfuerzo. Cuando hay que cambiar para vivir, cambio. Si me viene de más, no la devuelvo y si me falta, no me pongo a llorar”, avanzó.

Dady se reencontró con sus compañeros de Midachi. Instagram Dady Brieva.

¿Volvería con el famoso trío que hacía con Miguel del Sel y Chino Volpato? “Estábamos hablando que el 16 de julio cumplimos 40 años con Midachi y la verdad es que sería lindo hacer un festejo, pero no me gustaría abrir de nuevo la pyme y contratar gente”, adelantó Dady.

“Por un lado, me da fiaca volver a armar un espectáculo y por otro, me da duda. No sé cómo funcionará hoy el humor de Midachi y un poco me asusta”, admitió, y luego reconoció que le da miedo no liderar la taquilla. “Me da cagazo, prefiero no asumir la responsabilidad de que vuelva Midachi y no me bancaría no estar primero en recaudación”, confesó.