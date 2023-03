El desesperado pedido de ayuda de Soledad Aquino, la ex de Marcelo Tinelli: “Tengo angustia y tristeza, necesito que…”

Imprevisto, sorprendente y llamativo. Soledad Aquino armó una publicación en Instagram que activó las alarmas, por el tenor de su contenido, por esa apertura de su corazón para gritarle al mundo que urge por una ayuda imperiosa en lo económico.

Nadie se imaginaría que la primera esposa de Marcelo Tinelli recurriría a una red social para expresar una solicitud de ayuda de este calibre, porque todo indicaría que dispone de una red de contactos privados que podrían solucionar o paliar un presente de desesperación financiera.

En concreto, Soledad saltó a su feed para escribir un texto bastante extenso, en el que abordó y graficó un estado de ciertas penurias, porque bramó e imploró que alguien le consiguiera algún tipo de trabajo, de cualquier índole, sea en el rubro que sea.

Con una foto sonriente, de hace algunos años, Aquino escribió: "Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio. Les pido si alguien me da algún trabajo”. Así arrancó, directamente a revelar su requerimiento de una fuente laboral.

Enseguida, Soledad le mandó un mensaje indirecto, una especie de ironía o un palito filoso a Tinelli porque redactó: “Mi ex le pido hace 20 años y no tiene y no me puede ayudar”. Así como a sus dos herederas Cande y Mica, dado que aseveró: “Mis hijas tampoco... tienen muchos gastos”.

Todo muy extraño, porque no tiene mucho sentido sacar a la luz semejantes trapitos sucios. Y en el cierre de su posteo, Aquino admitió un semblante de angustia galopante al poner: "¡Así vivo esta tristeza tan profunda que les pido ayuda (para) de lo que sea trabajar! Gracias, los amo".

En otra situación irrisoria, el propio Marcelo le regaló un like a la publicación, lo que despertó la indignación de cientos de usuarios. Y como si fuese poco, con el transcurso de las horas, el posteo se eliminó. De ese modo se viralizó la teoría de un hackeo a su cuenta.