Cuál fue el gesto que Guillermina Valdes tuvo con Soledad Aquino cuando la internaron que las unió

El año pasado, la salud de Soledad Aquino, ex mujer de Marcelo Tinelli y mamá de Cande y Mica, tuvo en vilo a todo el país. La mujer recibió un trasplante de hígado el pasado junio, pero su situación se complicó hasta ponerse en riesgo su propia vida.

Gracias al gran equipo profesional, el apoyo de su familia, el amor de miles de argentinos que le hicieron llegar sus afectos por medio de sus hijas en redes sociales y sobretodo por su gran fortaleza, la primera esposa del famoso conductor salió adelante y en agosto recibió el alta.

El viernes, en un móvil exclusivo con LAM, el famoso programa conducido por Ángel de Brito, Soledad Aquino brindó detalles escalofriantes del momento en que estuvo al borde de la muerte, antes de someterse al mencionado trasplante.

“Sorry por no haber ido, pero me cuesta todavía arrancar y me cuesta estar mucho tiempo en un lugar”, comenzó diciendo la mamá de Mica y de Cande Tinelli, quienes fueron su principal sostén en ese entonces: “Me acompañaron todos. Fue increíble. Para mí era poco tiempo, porque quería estar todo el tiempo con ellos. Mis amigos, mi familia y mis hijas, ni hablar. Todos estuvieron presentes”.

Luego comenzó a sumar detalles de su terrible vivencia. “Cuando me dijeron que tenían que hacerme un trasplante me re asusté, creí que me moría. Estábamos en plena pandemia, venía de estar encerrada todo el día. Sumado a toda esa situación de miércoles, empecé a sentirme mal. En ese mismo momento me di cuenta de que algo estaba realmente jorobado y que era serio”, contó Aquino.

Para terminar de contar lo que vivió, agregó: “El momento en el que sentí más miedo fue la tarde en la que me dijeron que estaba disponible el órgano. Yo les pregunté cuándo me lo iban a poner y me dijeron: ‘¡Ahora!’. Después, tuve más miedo aun cuando me dijeron que sufrí dos paros cardíacos y que mi médico me tuvo que revivir como en las películas. No fue con máquinas, me tuvieron que revivir manualmente. Eso me pareció increíble”.

Pero lo que más sorprendió de la entrevista fue cuando se refirió a Guillermina Valdes. Además de confiar que la relación con la mamá del hijo menor de Marcelo Tinelli siempre se dio de una manera muy diferente a la que tuvo con Paula Robles, a quien admitió haber rechazado desde el principio, reveló que la modelo tuvo un gran gesto con ella este último tiempo.

Ante la pregunta de Nazarena Vélez de si se sorprendió de contar con el apoyo de Marcelo y Guillermina, Soledad Aquino respondió que no y sumó: “Ella es mujer, me maquillaba y me sacaba el maquillaje. Con toda la paciencia, divina, entre los cables. Me trajo todos sus productos a la clínica. Entre mis cuarzos y esas cosas no me alcanzaba el espacio de la mesa”.