Soledad Aquino reveló qué le dijo a Tinelli por la separación de Guillermina: “Yo lo veo...”

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés disolvieron esa pareja tan amorosa, ese binomio que se instaló en el inconsciente colectivo como una historia maravillosa. A partir de una decisión consensuada, los famosos terminaron con la relación de diez años.

Todavía resuena en el aire las secuelas de semejante noticia y se ausculta hasta el más mínimo detalle para encontrar los argumentos que tallaron en la balanza del conductor y la modelo para culminar su vínculo, ese del que aterrizó en el mundo el pequeño Lorenzo.

Hasta el momento solo Guillermina aceptó expresarse públicamente y le dedicó palabras muy cariñosas a Marcelo, que en contraposición elude los micrófonos y evita referirse a este nuevo estadío de soltería en su ámbito personal.

En todo este contexto apareció un testimonio revelador, que aporta algunos indicios por el conocimiento profundo de la personalidad de Tinelli, se trata de Soledad Aquino, la primera esposa del animador, la madre de sus hijas Candelaria y Micaela, que se recupera del trasplante de hígado.

A un año de esa operación tan delicada, de esa intervención quirúrgica que le cambió la vida para siempre, Soledad brindó un móvil con Intrusos para narrar todas las sensaciones que transitó en estos meses y el miedo que padeció al esquivar, literalmente, la muerte.

En ese diálogo, Aquino también abordó la separación de Tinelli y Valdés y confesó un detalle desconocido. “Le mandé un mensaje para decirle qué triste... y que estuviera bien y que le mandaba un beso enorme. Así corto como hablamos nosotros", exteriorizó.

En la continuidad de su análisis de la ruptura de Marcelo, Soledad agregó: "En su vida no me meto y no sé cómo fue su ruptura. Yo lo veo bien y contento junto a su hijo Lolo. Lo veo a través de las redes sociales como ustedes".

La madre de Mica y Cande también ponderó el lazo que construyó con Guillermina: “Ella la verdad se portó de diez. Divina, ella me venía a maquillar porque yo estaba media drogui, de hecho amanecía maquillada todos los días. Llegaban los médicos y tenía media cara maquillada y media no”.