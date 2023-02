Los bloopers que sufrió Paula Chaves durante un móvil desde Carlos Paz

Con un fondo maravilloso, que brinda naturalmente la belleza de esa ciudad cordobesa, Paula Chaves se sentó en las bondades de la casa, en la que se aloja en Villa Carlos Paz, para desarrollar un móvil en vivo con el ciclo de Susana Roccasalvo, pero diferentes factores complicaron la comunicación.

Un contacto que quedará grabado a fuego por los bloopers, por los errores involuntarios y por la mala fortuna de la fuerza de las condiciones climatológicas. Claro que en lugar de sumirse en la desesperación, la modelo se rió de todas las cuestiones adversas.

Este episodio peculiar se produjo el domingo, en el desarrollo del ciclo de El Nueve, Implacables, donde buscaron la palabra de la esposa de Peter Alfonso para conocer sus sensaciones de esta singular temporada teatral, que significó el retorno a las tablas tras varios años.

A los segundos de comenzada la entrevista, la señal se murió y se fundió a negro para perder la conexión. Por eso, Susana reaccionó con honestidad y sin rodeos le explicó a sus espectadores: “Uy se cortó, ¿qué pasó? Se cortó el móvil”. Inmediatamente se reestableció y así la conductora respiró: “ Ahí está, ahí la tenemos”.

Desde Córdoba, Paula le puso mucha buena onda y expresó: “Se cortó, pero ya volvimos”. Claro que nadie imaginaría lo que aconteció al instante, porque el plano se modificó y se perdió el foco de Chaves y el cronista, en lo que pareció una caída del camarógrafo.

Alertada, Roccasalvo exclamó: “¿Qué pasa? Se me fue de foco, ¿no me digas que se cayó el camarógrafo?”. Chaves volvió a ejecutar un salvataje y ratificó su conocimiento de la industria para imprimirle un bálsamo a toda la situación y contó: “No, hay un viento acá tremendo, pobre se quiso agachar a fijarse el cuadro”.

El viento no solo tumbó a la cámara, sino que también provocó un movimiento incesante del sombrero de Paula, por eso Susana le dijo:“Nena, cómo se nota que sos linda porque (parece) que se te sentó un chico en ese sombrero. Te lo desfiguraron todo pero, pero te queda lindo igual”.

Para justificar el uso de ese accesorio y su estado, Chaves manifestó: “Lo llevo de viaje a todos lados, tiene el ala tan grande que no sé cómo hago para que quede lindo. Salí de la pileta por eso me lo puse”. Y para terminar de ratificar que todo estuvo muy accidentado la esposa de Peter bromeó: “Siento como que no arrancamos nunca con las preguntas”.