Paula Chaves confesó si Zaira Nara le pidió permiso para salir con su exnovio, Facundo Pieres

El affaire de Zaira Nara con el polista Facundo Pieres, que comenzó cuando todavía estaba vigente el matrimonio con Jakob Von Plessen, no solo dañó su pareja, sino que como efecto colateral se especuló que habría minado la amistad profunda con Paula Chaves.

La condición de exnovio de la conductora de Bake Off se tornó en todo un tema, una situación ríspida. Ninguna de las dos famosas avaló esa teoría, pero los periodistas llenaron de información al respecto, que provendría de los círculos cercanos de ambas.

De hecho, este lunes Yanina Latorre salió a aseverar un dato muy fuerte, ya que publicó en su Instagram que la amistad se difuminó, más precisamente escribió: “Fin del vínculo”. Y en cuanto a los motivos, la panelista afirmó: “Debe ser incómodo que tu amiga íntima vaya a las reuniones familiares con tu ex”.

El poder de repercusión de la angelita originó un ruido mediático extremo, por eso Paula no pudo eludir hablar del tema en el móvil que le brindó a Socios del espectáculo. Adrián Pallares le consultó si se encontraría con Zaira en Carlos Paz.

Así, Chaves sorprendió con la respuesta, que se vinculó con desmitificar una lejanía con la hermana de Wanda: "Chicos, ayer hablé con ella lo más bien. Está todo bien. Como siempre". Aunque agregó una explicación poco clara, que sonó a que algo se cuece en esa relación.

"La verdad es que no nos vemos ahora porque la dinámica con hijos y trabajo se complica y además, no quiero entrar en un terreno de tener que contestar sobre un tema que no es mío. Es muy delgada la línea, no quiero hablar", exteriorizó la esposa de Peter Alfonso.

Paula Varela apretó el acelerador y le preguntó sobre un dato del momento preciso en que se rompió todo: "Hubo una conversación entre ustedes. Zaira fue a buscar tu aprobación y vos se la diste pensando que era algo pasajero, pero como no fue así, se distanciaron un poco. Los mensajes están pero no los quiero repetir para no incomodarte".

Paula se incomodó, pero insistió con su postura políticamente correcta: “No, no. No hubo charla. Insisto. No es mi tema, está todo bien con Zaira, es amiga de hace muchos años y es madrina de Filu. Lo que pueda suceder en un futuro si avanza o no, nos iremos acomodando".