Por qué Paula Chaves confesó que trabajar con Peter daña su matrimonio

Conjugar la crianza de tres soles, el amor de pareja, la convivencia en una casa ajena y sobre todo las largas jornadas de trabajo puede convertirse en un combo explosivo. Paula Chaves y Peter Alfonso transitan por un verano muy especial, porque comparten el trabajo en la obra teatral que realizan en Carlos Paz.

El cómico continúa con su sana tradición de presentarse en esa plaza cordobesa, un punto del país que adora y en el que se transforma en un éxito seguro temporada tras temporada. Para este 2023, el también productor le extendió la propuesta a su esposa de sumarse al elenco.

Hace varias semanas atrás, con la activación reciente de la pieza teatral, Peter confesó las rispideces que brotaron en el seno de la pareja: "Y... es difícil porque es una compañera de trabajo, es mi esposa, entonces se junta todo. Después, cuando hacemos marcaciones hay que tratar de que no se convierta en algo personal”.

Incluso el ex productor de ShowMatch sacó a la luz un episodio particular, en el que Paula explotó en mal humor y sostuvo: “Hubo en estos días momentos de más tensión porque estamos contrarreloj, en un momento ella se paró y se fue al auto".

El tiempo transcurrió para ambos, no obstante Chaves también coincidió en que las actividades profesionales en conjunto modifican el día a día del amor. Por eso, en una entrevista con Implacables, la ex Bake Off narró: “La realidad es que nos estamos peleando bastante. Pero lo bueno es que sabemos pelear porque nos acostamos peleados pero nos levantamos ya amigados".

Ante semejante confesión, el cronista apretó el acelerador y le retrucó: “¿Y por qué pelean?". Así se produjo la infidencia de Paula sobre los aspectos más peliagudos de su marido y aseguró: "Viste que Pedro tiene la fama de ser bastante intenso con el tema de las correcciones y yo tengo que reconocer que no tengo muchas pulgas”.

Para especificar con todas las letras las discusiones que laten en el seno del matrimonio por cuestiones de trabajo, Paula describió: “El otro día me dijo: 'Sos la actriz más complicada que me tocó tener'".