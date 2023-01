Paula Chaves reveló cómo terminó la pelea con la dueña de la casa de Carlos Paz

Increíble. Nadie podría imaginar que un acto de bondad, de humanidad extrema, de empatía animal podría desatar una problemática. No obstante, la maravillosa actitud de Paula Chaves de rescatar a un perro en Carlos Paz le causó un incordio con la dueña de la casa que alquilan con Peter Alfonso.

Impensado. La propietaria estalló de furia, de manera desmedida, con el accionar loable y aplaudible de la actriz. De hecho le escribió un ultimátum, que la blonda se animó muy valientemente a mostrar en las redes sociales, para dejar al descubierto la conducta de esta persona.

“Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. No lo sé, Paula. Es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle”, intimó en el mensaje por WhatsApp la dueña de la casa del barrio privado en el que se aloja Chaves.

Al anoticiarse de esta negativa, de esta imposición tajante, la esposa de Peter se quebró emocionalmente, por la tristeza de soltar a la deriva a la mascota. No obstante, emprendió una campaña, peleó con uñas y dientes por conseguirle un destino feliz a la pequeña.

Merced a su repercusión y a la verdadera razón de todo esto, que es el bienestar de la peludita, Paula logró una solución, una vía alternativa, pero que en definitiva era lo importante, que la perra pudiera encontrar un cobijo, un hogar familiar.

Así que movilizada por las emociones, por la alegría de hallar unos cordobeses dispuestos a adoptar a la perruna, Chaves saltó a Instagram para comunicar la novedad, el desenlace positivo de esta problemática. De esta manera, la actriz armó una serie de imágenes para graficar el cierre amoroso.

Con una postal de la perra y una pareja que se acercó con su beba a recoger a ese ser maravilloso, Paula escribió: "A disfrutar una vida llena de amor. Sean muy felices y gracias". Y añadió una reflexión muy emotiva: "Involucrarse vale la pena. Gracias a mi mamá que me enseñó de esto".