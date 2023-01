La gravísima pelea que tuvo Paula Chaves con la dueña de la casa que alquiló en Carlos Paz

Paula Chaves viene teniendo unas últimas semanas agitadas. Y es que, mientras durante las fiestas de fin de año decidió mudarse a Villa Carlos Paz para la temporada de verano que la tiene como una de las protagonistas en la obra teatral Un plan perfecto, en simultáneo vive un drama personal que explotó por estas horas.

Más allá de compartir su felicidad por este nuevo desafío artístico que arrancó por estos días, Chaves también suele compartir con sus seguidores muchas postales de lo que representa su vida temporal en la bella ciudad cordobesa.

Paula Chaves y toda su familia se instalaron en Carlos Paz por la temporada de verano.

Al protagonizar la tira con su esposo y también actor Pedro Alfonso, este desafío en Carlos Paz hizo que toda la familia decida mudarse y alquilar una casa quinta en la zona para poder hospedarse, y por eso la artista no sólo comparte su día a día sino también el de su pareja y las aventuras que tiene con sus hijos Olivia, Baltazar y Filipa.

Como parte de esta cotidianidad, dentro de las stories de Chaves se pudo observar la aparición de un nuevo integrante en la familia. Se trata de una pequeña perrita de la calle, que al ver el portón de la casa abierto decidió meterse y rápidamente la familia optó por adoptarla.

Más allá de la alegría que les ha generado esta tierna mascota, los conflictos no tardaron en llegar y recientemente a Paula le tocó vivir una particular situación con la dueña de la casa que alquilan. El motivo, claro, era la presencia de la perrita en la casa, algo que puso un llamado de atención en la propietaria.

Lo concreto es que Paula era consciente de que no podía adoptar al animal y de hecho era algo que estaba pautado desde el acuerdo de alquiler, desde antes de que la familia se instale. Teniendo esas condiciones, la dueña le recordó el mismo y que no cambiaría su postura.

Paula Chaves y el pedido de adopción para la pequeña perra que ingresó a su casa.

Chaves subió a sus stories de Instagram una foto de la perra y sumó un pequeño texto preguntando si alguien de la zona podía adoptarlo. “No la puedo tener más. La dueña de la casa de Córdoba no quiere. Por favor, alguna familia que quiera adoptarla que esté por Córdoba. Posta, es un amor”, tipeó.

Minutos después el pedido se reiteró, aunque en esta oportunidad lo hizo también con una captura de pantalla del chat que tuvo con la dueña de la casa, escrachándola en redes. “Paula ahí me acaban de pasar esto. Mañana va a pasar la guardia a verificar que no esté más ese perro. Nosotros tenemos un acuerdo, no me salgo de lo que acordamos. No lo sé, Paula. Es un problema tuyo, no mío. En mi casa no hay perros de la calle”, decían los mensajes que recibió. Paula Chaves mostró los chats con la dueña de la casa quinta, que no desea que la perra esté en su propiedad.

Esta última storie con la conversación no duró mucho en su perfil ya que Paula decidió eliminarla. Sin embargo, siguió subiendo otras postales en su cuenta pidiendo que alguien adopte a la perrita. Sin dudas, un mal momento para la actriz que espera poder encontrar un nuevo hogar para la tierna mascota.