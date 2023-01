Por qué criticaron a Paula Chaves por hacer 16 horas de ayuno diario

Como es de esperarse, cuando una famosa relata un hábito o costumbre de su vida, son muchos los usuarios de internet que rápidamente se hacen eco de ello para iniciar las críticas y los cuestionamientos. Ahora le tocó a Paula Chaves, tras comentar que realiza ayunos intermitentes.

Si bien la modelo y conductora normalmente comparte con sus fanáticos sus rutinas de entrenamiento o momentos divertidos con su familia, esta vez decidió dejar plasmado en una foto su primer alimento del día junto a un pequeño mensaje, sin considerar que el plato podría traerle críticas.

“Mi ayuno se rompe con huevo duro y palta. Ayer comí a las 23.45... Siempre controlada por mi nutricionista. Es por salud y bienestar, no es una dieta de Instagram", escribió la famosa. Más allá de la comida en específico, lo que llamó la atención de los usuarios y despertó los cuestionamientos fue la mención del ayuno.

Hace un tiempo, esta práctica que implica no ingerir alumnos durante una buena cantidad de horas fue furor en redes sociales como uno de los métodos para bajar de peso, junto con otras dietas estrictas como la Keto, que sirve para reducir la ingesta diaria de carbohidratos y aumentar la de grasas y proteína.

Pese a la popularidad de estos regímenes alimenticios, no todos los profesionales se encuentran de acuerdo con ellos e incluso hay quienes piensan que se trata de una práctica no saludable. Es por esto que Chaves empezó a recibir preguntas de sus admiradores respecto al tema y, en el peor de los casos, comentarios que la acusaban de estar promocionando algo nocivo.

En las siguientes historias, la modelo detalló más sobre sus costumbres alimenticias: "El ayuno es desde la última vez que comiste a la noche, hasta que vuelvas a comer al día siguiente. Yo por lo general hago 14 o 16. A la mañana tomo mate amargo”. Aseguró que le trae aparejado resultados positivos: “Los beneficios son más fuerza, más energía y mejor humor post entrenamiento".

Otra persona consultó si esta dieta afecta a la lactancia y Chaves indicó que no fue su caso, aunque fue lo primero que le preguntó a su nutricionista. “Me hice un laboratorio mega completo de sangre y estoy mil puntos”, aseguró. La modelo continuó respondiendo consultas hasta que un usuario le lanzó una sólida crítica: “¿Te parece OK comunicar que no comés durante 16 horas? No todos los nutricionistas lo avalan”.

Ante el cuestionamiento, que hace referencia a los peligros de que este tipo de regímenes conduzcan a trastornos alimenticios, la conductora aclaró que realiza ayuno por indicaciones de un profesional que lleva el control estricto sobre su forma de comer. “Cuento mi experiencia, controlada por una nutricionista”, sentenció.