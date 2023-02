Aseguran que Fede Bal se separó de Sofía Aldrey y hay chats íntimos de alto voltaje filtrados

Este martes trascendió que Fede Bal y Sofía Aldrey estarían en medio de su separación, luego de que ella encontrara escandalosos chats de él con otra mujer.

La panelista Yanina Latorre aseguró sobre la ruptura entre Fede Bal y Sofía Aldrey en LAM (América): "Se terminaron de separar ahora. Fede vino de Carlos Paz para eso, a traerle las valijas y el perro que había dejado allá. Ella había estado hasta el 20 de enero en Carlos Paz y habían quedado en quedarse separados a ver si remontaban la crisis, pero no. Saltó de todo".

A su vez, Latorre se refirió a la versión que comentaron en Socios del Espectáculo (El Trece) e Intrusos (América), sobre un presunto affaire entre Fede Bal y Camila Homs. "Él le tiró los perros, pero ella no entró. Él venía muy entretenido... Tengo un chat donde le dice a un amigo, cuando Sofía se va de Carlos Paz: 'se acaba de ir esta, no me alcanzan los memes para decirte la gente que me voy a gar*har esta noche'. Leí cosas tremendas. Cínico. Vomitivo, feo todo lo que leí. Actitudes feas. Hay actrices y bailarinas", remarcó la periodista.

Luego, Yanina Latorre aseguró que hay elementos sobre la infidelidad de Fede Bal hacia Sofía Aldrey. "Yo tengo pruebas: lugares, fechas, fotos, chats. Todo. Hay mucha foto hot. Ella vio todo y por eso lo dejó. El tema es la humillación, la nombra mucho. Le miente a las minas, les dijo que había cortado y no. Siempre la hacía quedar mal. A algunas le decía 'te amo, me voy a tatuar tu nombre en mi pito'".

En tanto que sobre la mujer a la que Bal le habría dicho esto, Latorre deslizó: "Se llama Anahí. Vive en Brasil, tiene una nena y está casada. Tienen una relación larga, tengo chats desde abril. El día que se rompió el hombro y estaba en la camilla, y la novia literalmente le estaba limpiando el cu..., él chateaba con Anahí y le decía que la ama y la extrañaba".

Además, Yanina Latorre leyó un chat que le atribuye a Fede Bal y Anahí. "Te amo tanto a vos. Un poquito me querés soltero y yo también. Tal vez es una premonición. No sé cuánto más va a durar mi relación. Me pongo soltero y lo primero que hago es un tatuaje en el pito que diga 'Anahí Forever'. Necesito de tu piel, de tu sonrisa".

En medio del escándalo con Sofía Aldrey, la integrante de LAM también aseguró que Fede Bal intercambió fotos y mensajes comprometedores con Claudia Albertario.