Tras los rumores de separación, Fede Bal contó cómo está hoy el noviazgo con Sofía Aldrey: "Nos vamos a extrañar, pero…"

Federico Bal está por hacer su debut en “Resto del mundo” y estuvo presente en una entrevista radial, donde respondió a distintas cuestiones de su vida personal y laboral. Habló sobre sus nuevos proyectos, pero dejó sorprendidos a todos los oyentes en el momento que confesó una posible reconciliación con una de sus ex novia.

El ex participante de “Showmatch” vivió una relación amorosa con Laurita Fernández durante un largo tiempo de sus vidas. Juntos estuvieron en la pista más famosa del país, y se colgaron el título de campeones del “Bailando por un sueño”. Actualmente, la mujer se separó recientemente del actor Nicolás Cabré.

"Yo creo que laboralmente vamos a terminar juntos algún día. Estuvimos a punto en un proyecto”, comentó el actor. Y luego agregó: “Dejamos de ser novios y nuestros caminos se separaron, y está bien que eso pase. Yo la amé y creo que ella también. Fuimos muy felices”.

Cabe recordar que los artistas estuvieron juntos allá por el año 2017, y que después de varios meses decidieron ponerle fin a su historia de amor. En aquel momento surgieron distintas versiones sobre los motivos que produjeron la ruptura, y hasta el propio Federico confesó haberle sido infiel a su ex pareja.

Entre tanto dolor y tristeza, los dos pudieron salir adelante de esta dura separación. Por su lado, el hijo de Santiago Bal pasó por un momento muy complicado de su vida, a raíz de un cáncer que logró superar con mucho coraje. Durante ese paso estuvo acompañado de su novia Sofía Aldrey.

Durante su discurso también habló sobre el vínculo con su actual pareja y al respecto manifestó: "Sofi está muy tranquila. No podría tener una mujer al lado que me corte las alas o que me diga ‘yo dónde voy’. Sofi me acompaña en el proyecto".

En su momento habían surgido rumores de que estaban separados, pero el hijo de Carmen Barbieri salió a desmentir todas las versiones. En referencia a su nuevo proyecto laboral y cómo esto influirá en la convivencia con Sofía, afirmó: “Obvio que nos vamos a extrañar, pero cuando llegue van a ser lindos los reencuentros”.

El paso del tiempo cura heridas. Esto se vio reflejado en las figuras de Federico Bal y Laurita Fernández, donde ambos lograron superar aquel momento de tanta tristeza y que actualmente mantienen un buen vínculo. Por su parte, el actor manifestó sus ganas de reencontrarse con la bailarina en el ámbito laboral.