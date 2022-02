Por qué se separó Laurita Fernández de Fede Hoppe y provocó un escándalo en Ideas del Sur

Parece historia muy lejana, pero antes del paso arrasador de Nicolás Cabré, la vida sentimental de Laurita Fernández tuvo muchas emociones, escándalos e historias dignas de una novela. Como el romance que vivió con Fede Hoppe, un noviazgo que marcó su ascenso a la fama y cuyo final casi la convierte en mala palabra en Ideas del Sur.

Corría 2014 y Laurita era, simplemente, la bailarina “soñadora” que acompañaba a Aníbal Pachano en el Bailando por un sueño, en esos años en los que todo se tejía en el programa de Marcelo Tinelli. Detrás de cámara, estaba Hoppe, histórico productor del ciclo; el día a día y la buena onda con Fernández hicieron lo suyo y, en poco tiempo, los dos se enamoraron.

Para 2015, la carrera de Laurita empezó a crecer con un fuertísimo envión. Por el propio talento y mérito de la artista, claro; pero también, al calor de este romance que llenaba de besos y corazones los sets del programa. Todos coinciden en que con el hombre fiel de Tinelli formaban una pareja muy linda hasta que, un día, empezaron los comentarios, celos y escándalos.

Ya consagrada como figura por su propio peso, Laurita arrancó la edición 2015 del Bailando con un compañero muy fuerte: Fede Bal. Sexy, calentón, pura energía, sin vueltas, el hijo de Carmen Barbieri de inmediato hizo click con la rubia y, juntos, empezaron a arrasar en el certamen.

Laurita y Fede eran pura química en la pista y derrochaban sensualidad; cosa que no le gustaba nada a Barbie Vélez, de novia con Bal en ese entonces, que moría de celos cada vez que los veía bailando. Mientras, el amigo de Chato Prada miraba todo desde el control, a cara de perro.

Y así, mientras Fernández cada vez se mostraba en lo más alto con su pareja de baile, puertas adentro, su relación empezó a caer en picada. Peleas, discusiones, bronca, reproches; las sospechas de que “algo pasaba” entre la rubia y Bal torturaban a Hoppe, hasta que la cosa no dio para más.

"Fue todo muy feo lo que me tocó vivir porque me acusaban de algo que yo no había hecho", decía Laurita una y otra vez sobre las versiones que indicaban que estaba “en una” con su compañero, con quien, finalmente, se consagraron ganadores en 2015. "No podía tocarla, mandarle mensajes, ni festejar con ella", se quejó alguna vez Bal, sobre los celos de Barbie, que no eran infundados.

Al año siguiente, en julio de 2016, Laurita y Fede Hoppe confirmaron su separación de común acuerdo, unos meses después de la ruptura de Bal y Vélez. “Estuvimos muy tirantes, hay mucho amor pero decidimos tomar distancia”, aseguraba la rubia en ese momento, a Catalina Dlugi, hasta que, en marzo de 2017, la revista GENTE la descubrió desayunando con su ex compañero en un bar, muy acaramelados.

¿Y qué pasó en el ínterin en su lugar de trabajo, con sus compañeros? Bronca total, indignación, empatía con Hoppe. Tal como contó José María Listorti años después, con Laurita estaba todo mal: “Yo me llevo bárbaro con ella, es divina y una genia. Pero me acuerdo que nos enojamos mucho con ella, porque cuando salía con Fede Hoppe, lo veía triste, mal"

"Nos enojamos con Laurita porque fue la que hizo sufrir a nuestro amigo cuando empezó a salir con Federico Bal”, recordó Listorti en 2021, en Hay que ver, sobre el romance de alta exposición que la actriz vivió con el joven, un amor no exento de escándalos y que no terminó en buenos términos.