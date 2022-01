El sincericidio de Laurita Fernández sobre su relación con Fede Bal: "No me gustó que…”

Laurita Fernández le hizo un profundo “pase de facturas” a su ex, Fede Bal. Relación súper explosivo y que duró largo tiempo, la conductora le criticó a quien fue su novio que contaba muchas cosas de la intimidad de la pareja en los últimos días de LAM, el ya histórico programa de Ángel de Brito.

Laurita y Fede comenzaron su relación en el viejo Bailando por sueño de Marcelo Tinelli, en las épocas en que el programa era un éxito en la tele y los romances del certamen, eran constantemente noticia (¡no digan que no pasaron como dos vidas desde eso!).

Dupla de baile, la tentación los ganó y, en medio de un escándalo de la separación de Bal con Barbie Vélez en medio de versiones de violencia, ellos oficializaron su relación que, luego, superó varias crisis. Súper expuestos como pasionales, Fernández y Fede hacían notas prácticamente a diario. Y todo eso trajo problemas entre ellos.

Y, a la distancia, con más de cuatro años después de la ruptura, Laurita confesó la actitud que no le gustaba de su pareja en los momentos de más calentura. Invitada al programa de su amigo De Brito, antes de que el programa se despida de El 13, Fernández reconoció lo que sufrió a la hora de hablar de la exposición que tenía su relación con Bal años atrás.

“Él siempre tenía tendencia a contar las cosas, pero uno lo manejaba como podía. A mí no me gusta eso”, comenzó Laurita, sin rodeo alguno, recordando sus "viejas épocas" de relación con el hijo de Carmen Barbieri y de Santiago, luego de contestarle a Estefanía Berardi, quien aseguró que la rubia la hacía cambiar de ropa cuando eran compañeras de Combate.

“Me hubiese gustado que algunas cosas no las cuente, pero bueno… Cada uno hacía lo que podía y quería. Yo también lo conocí de esa manera, no voy a renegar de cómo era”, reconoció Laurita, ante las preguntas de las ex panelistas del programa, que quisieron conocer si le hubiese gustado que su pasado sea diferente.

“Yo siempre quería estar en el Bailando porque era un lugar que me encantaba, pero era muy difícil trabajar juntos. Volvía llorando de las galas, después nos arreglamos pero esa primera parte la pasé raro”, concluyó Fernández, apelando a la total sinceridad, después de conocerse el motivo de su pelea con Flor Vigna.

¿Está sola Laurita hoy? Ella dice que sí, pero… “Me escriben muchos deportistas. Pero cuando entras después del mensaje privado te das cuenta que son casadas y tienen familia. Eso no se hace chicos”, avisó la rubia, que por ahora no mandó a nadie al frente. ¡Aquí estamos esperando!