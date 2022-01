Los mandó al frente: Laurita Fernández contó quién no deja de invitarla a salir desde que se separó de Cabré

Laurita Fernández volvió a los primeros lugares de la lista de "solteras más codiciadas de la Argentina". Con las antenitas encendidas y el radar titilando, parece que los muchachos reaccionaron rápido y le llenaron el instagram de "mensajes directos". Ella misma lo contó en una visita que le hizo a Angel de Brito en Los Angeles de la Mañana, y un poco "escrachó" a quienes le escribieron.

Como todos saben, LAM termina mañana a la una de la tarde. Los seis años de éxito del programa de Angel de Brito llegan a su final por una inesperada decisión del conductor, tan sorprendente como la dupla que se menciona para ocupar el horario desde marzo: Lussich y Pallares, actuales cabezas de Intrusos. En el medio volverá El Zorro.

Pero antes de que llegue el personaje infantil estuvo Laurita Fernández, amiga personal de De Brito y quien fue "Angelita" pero también condujo LAM alguna vez, cuando su titular y la mayoría de las panelistas debieron aislarse por una sospecha de covid. Una de las primeras cosas que hizo fue confirmar que está separada de Nicolás Cabré, su última pareja oficial.

No sólo eso. También dijo que está vez, a diferencia de las anteriores, cree que es definitiva. Alguna vez, Yanina Latorre -hoy de vacaciones en Miami- contó que se distanciaron porque ella quería vivir y disfrutar y con Cabré eso se hacía imposible. "Esta vez creo que no habrá regreso, me parece que es así", dijo Laurita el día de hoy ante una pregunta de Pía Shaw.

Pero enseguida le llovieron las preguntas: si estaba cerrada al amor, si tenía ganas de conocer a alguien, si ya había recibido muchas invitación para salir, qué rubro prefería ahora.

Sonriente y luminosa en su vestido verde esmeralda, la ex de Fede Bal y Fede Hoppe contó que "no sé si quiero empezar algo ya, ahora, pero una siempre está abierta y atenta a que pasae algo. Y sí, me están escribiendo mensajes directos a Instagram".

En ese sentido, reconoció que los que más le escriben son "los deportistas", aunque no quiso dar nombres ni detallar qué actividad desarrollan los que se interesaron por ella. Eso sí, los mandó al frente porque contó que "me da mucha bronca porque veo los mensajes, voy a sus perfiles... ¿Y qué veo? ¡Qué tienen familia!”

“Que están de novios, o casados, y que tienen hijos. Y encima esas son sus primeras fotos. Nunca estuve con un deportista... bueno, cuando era muy joven y no me conocía nadie. Puede ser una asignatura pendiente", terminó.