Fede Bal habló de la reacción que tendría su novia frente al posible reencuentro con Laurita Fernández

Tras la filtración de la noticia de que Fede Bal y Laurita Fernández fueron convocados para trabajar juntos para conducir un programa de entretenimiento, la novia del actor se refirió al posible reencuentro entre los artistas que supieron ser pareja.

Fue Fede Bal quien confirmó que recibió una propuesta para trabajar con Laurita Fernández. “Fue una propuesta para El juego de la Oca, un programa de juegos muy lindo pero todavía no tuvimos ninguna reunión”, comentó el actor en un móvil de Los ángeles de la mañana (eltrece).

Además el hijo de Carmen Barbieri agregó: “Lau es una gran conductora. Admiro mucho su carrera y su trabajo, es una gran artista, muy completa. Hace mucho tiempo que no nos vemos, esa reunión va a definir si sí o si no. O tal vez es un proyecto para otros. Nosotros no tenemos vínculo, hace tiempo que no nos hablamos, tal vez algún que otro mensaje en alguna situación límite o de apoyo pero no es un vínculo diario”.

Sobre lo que diría su novia Sofía Aldrey, sobre la chance de que Bal vuelva a trabajar con Laurita, Fede expresó: “Claramente mi pareja entendería cualquier trabajo que yo agarre por más que esté alguna persona que en un momento de mi vida fue muy importante, fue mi pareja. Si ella me quiere a mí, me ama, sabe que este programa puede darme algo lindo. Esa es la cuestión, apoyar a tu pareja”.