El motivo detrás de la sorpresiva vuelta de Laurita Fernández y Fede Bal

Laurita Fernández y Fede Bal se volvieron a reunir, pero esta vez no desde el plano sentimental, sino par participar juntos de un programa de entretenimientos de El Trece que los tendrá en la conducción.

Recordemos que Laurita y Fede fueron pareja, por lo que el proyecto llama la atención de todos aquellos seguidores de ambas figurasa que durane algún tiempo estuvieron juntos.

Fue Fede Bal quien confirmó la noticia en diálogo con el programa Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad), y aseguró que grabara un piloto junto a Laurita Fernández. De todas formas aclaró: "No tengo ya un proyecto con Laurita, es simplemente una prueba de cámara un formato de un programa, algo que no puedo contar pero sí puedo decir que es un súper show".

Finalmente, el hijo de Carmen Barbieri destacó: "Estamos en charlas, todavía ni nos juntamos con Lau, solo lo cuento porque se filtró, no hay más que pueda contarte". Además, Fede Bal reconoció que “la idea no es fomentar un juego mediático con Lau, ella no sé si está en pareja y demás, soy consciente del morbo y el folklore que representa que nos juntemos Laura y yo”.