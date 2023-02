Viviana Canosa volvió recargada y disparó contra Gran Hermano, Marcelo Tinelli y Fernando Burlando

En su esperada vuelta a la televisión, Viviana Canosa debutó en la pantalla de La Nación+ y en su primera emisión disparó contra Gran Hermano, Marcelo Tinelli y Fernando Burlando.

En la primera media hora de su nuevo ciclo llamado Más Viviana, Canosa arremetió con un implacable editorial en el que entre otras otras cosas apuntó contra Gran Hermano. "¿Qué tienen en común para vos los de la Casa de Gobierno y los del Gran Hermano? Son todos unos vagos que viven de la nuestra, se rascan las bolas y no hacen nada en todo el día, comen de arriba. Podría ser tranquilamente la Casa de Gobierno, todo gratis, todo con la nuestra y ninguno se quiere ir de la casa ¡Obvio!", deslizó punzante la conductora contra el programa más visto de la televisión argentina.

Luego, al referirse al suceso de rating de Gran Hermano, Viviana Canosa reflexionó: "¿No te parece re loco que el programa más visto de la tele sea un programa en el que nadie hace nada y sean todos una manga de vagos? Eso es lo que más se ve de la televisión argentina. Además, se victimizan tanto en Gran Hermano como en la Casa de Gobierno, pobrecitos, se victimizan los victimarios".

En su paneo crítico por los temas de actualidad, Viviana Canosa también le dedicó duros conceptos a Fernando Burlando. La conductora puso en duda las buenas intenciones del abogado en su performance en la causa que mantuvo en estos días en vilo al país. "Me dio mucha bronca algo en el caso de Fernando y es el pastor Burlando, porque el pastor Burlando usó el asesinato de Fernando Báez Sosa para comenzar su campaña de lanzamiento a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires".

Luego, la periodista redobló sus dardos contra Fernando Burlando al repasar algunos aspectos del historial del letrado. "Burlando nos quiso dar a conocer estas semanas, abusando de las cámaras, que orina agua bendita. Es el pastor Burlando, más turbio que el Riachuelo. Muchos lo conocen a Burlando como el burlándo-se de la Justicia. Este es el mismo que defendió a Los Horneros, defendió a cuatro tipos que maniataron y pusieron de rodillas a un periodista, para después meterle dos balazos en la nuca y prenderlo fuego. Este personaje quiere ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires y está usando caso de Fernando Báez Sosa para blanquear su imagen y hacer campaña. Esta semana y la anterior vi a Burlando, su mujer y su hija en la revista Caras, dando notas, hablando de la familia perfecta. Una lavada de cara impresionante, pero por suerte yo tengo memoria. Burlando no te olvides de Cabezas", sentenció Viviana Canosa en relación a la participación del abogado defendiendo a la banda que participó del secuestro y asesinato del emblemático fotoperiodista José Luis Cabezas.

Por último, en otro segmento de su editorial, Canosa también volvió a la carga contra Marcelo Tinelli. "Otro que se quejaba y lloraba con el dólar a 40 es este, el comedor de alfajores. El impresentable que no les pagaba los sueldos a la gente en la tele, que dejó un despelote total en San Lorenzo. Se dio una vuelta por Mesa del Hambre, se rosqueó todo lo que pudo y se rajó. Y viendo a Tinelli y a Burlando no sé cuál de los dos tiene más entradas al cirujano estético, me los confundo".