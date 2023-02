Viviana Canosa reveló que desde la política le ofrecieron dinero para que no hable sobre un delicado tema

Desde este lunes 6 de febrero a las 23, Viviana Canosa inicia una nueva etapa en su labor periodística poniéndose al frente de un programa llamado +Viviana, que irá de lunes a viernes por la pantalla de La Nación +. En la previa de su esperado regreso a la televisión, la conductora dio fuertes declaraciones en una entrevista, y se refirió a un choque que tuvo con la política por no estar de acuerdo con la legalización del aborto.

En diálogo con Pablo Mascareño para LA NACION, Viviana Canosa aseguró que quisieron cancelarala en los medios por su postura en contra del aborto. "Me vinieron a ofrecer guita para que no hablara más sobre eso".

Entonces cuando le preguntaron sobre quién le ofreció dinero, Canosa respondió categórica: "Gente de la política. Es un negocio, por eso dije que conmigo no cuenten. En su momento me costó caro, pero, equivocada o no, hago las cosas porque las siento. Muchas colegas me llamaban para decirme que pensaban como yo, pero que no se animaban a decirlo públicamente. Si se hubiesen animado, no me habrían dejado tan sola. No puede ser que toda la tele sea (pañuelo) verde. Se hablaba del aborto a las tres de la tarde pero a mí no me dejaban mostrar el video de un aborto a las diez de la noche porque era muy violento. Un aborto, para mí que soy religiosa, es un crimen. Sin embargo, se tocaba el tema a cualquier hora, con chicos en formación que miraban eso".

Viviana Canosa. Foto: Captura TV.

Por otro lado, más allá de que las ideas de Viviana Canosa puedan resultar chocantes para un sector de la audiencia, la conductora asegura que en la calle solamente ha recibido muestras de afecto. Aunque aclara, que telefónicamente ha sido en ocasiones hostigada. "Recibí algunas amenazas. 'Tené cuidado con tal cosa', te dicen, pero tengo un buen abogado. La balanza es a favor, me siento querida y apoyada", expresó sobre su relación con los temas que pueden ponerla en peligro.

Respecto al temor que le generan esas intimidaciones anónimas, Canosa explicó: "No te voy a decir que nunca tengo miedo, pero lo traspaso, avanzo, lo suelto. El que tiene miedo se queda paralizado. Por otra parte, cada vez que digo algo lo muestro, no digo cualquier cosa que se me ocurre".

Con respecto al programa con el que debutará este lunes, cuando le consultaron si invitrará a referentes del kirchnerismo, Viviana Canosa respondió categórica: "El programa es mi casa, soy la anfitriona, entonces no me gusta invitar gente para que la pase mal".

A su vez, sobre la chance de rescatar algo del kirchnerismo, Canosa retrucó: "Nos acostumbramos al 'robaron para tener poder', pero todo eso que robaron para tener poder significó sacarle salud, educación y futuro a los argentinos".