La grave denuncia de Cinthia Fernández contra Matías Defederico

El conflictivo vínculo entre Cinthia Fernández y Matías Defederico parece no terminar. Los escándalos entre ellos han superado niveles mediáticos insospechados. Entre los motivos, la cuota alimentaria de las nenas es el que más discordia genera entre ellos.

Pero, en las últimas horas, la panelista denunció a su exmarido de haberle "robado". Por ese motivo, le prohibió el ingreso a su casa.

Todo comenzó cuando Cinthia fue consultada por sus seguidores para que compartiera el plano de sus casa, así conocían más a fondo la distribución de los ambientes.

"No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también; se llevó los planos y el título de la casa, cabeza de termo", reveló.

Ante lo sucedido, ella recurrió a la Justicia para prohibirle el ingreso. "Tuvimos que poner un abogado, a pesar de que la vivienda está asignada para mí y mis hijas, para prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una tv", concluyó.