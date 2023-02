La importante decisión que tomó Luisana Lopilato sobre su futuro en la obra de Casados con hijos

Casados con hijos es sin lugar a dudas la obra teatral del año. Cada función que se desarrolló desde comienzos de enero estuvo agotada.

Tras el éxito de la obra, comenzaron a sumarse funciones, con lo cual los actores terminan realizando 11 semanales, lo que conlleva que la obra sume cerca de 24.000 espectadores hasta la fecha.

Como era de esperarse, los productores de la obra decidieron extender el periodo de tiempo en la calle Corrientes. Por esa razón Luisana Lopilato tuvo que posponer ciertos compromisos y quedarse más tiempo en Argentina. Recordemos que la última función está programada para el próximo 5 de marzo.

Actualmente, la actriz se encuentra en su casa de Nordelta junto a sus cuatro hijos. Su esposa, Michael Bublé, tuvo que viajar a Europa, ya que se encuentra en plena gira de conciertos.

El elenco de "Casados con Hijos". Foto: Patricio Pidal/AFV.

Pero no todo es color de rosas en la obra. Hace unos días se filtró el fuerte rumor de una presunta interna en el elenco. Fue Marcela Tauro quien aseguró en Intrusos que dos integrantes de la comedia arrastrarían un conflicto desde hace un tiempo; “En el escenario no se nota”, subrayó la periodista. Estamos hablando de Marcelo de Bellis y Darío Lopilato. "No se hablan", aseguró la periodista.

"¿Es una cuestión de celos?", le consultaron a la panelista. "No sé si de celos. Uno sintió que, bueno, ‘este chico alarga mucho’, creo que no se hablan".