Gran Hermano 2022: el grito del exterior que enfrentó a Julieta con Marcos

No cabe dudas que la participación del público en esta edición de Gran Hermano ha sido determinante. Su marcada presencia no solo se siente en cada gala de expulsión, donde aportan sus votos para elegir quién será el nuevo expulsado del reality, sino que además varios se han acercado a las inmediaciones de la casa para enviar mensajes a los participantes.

Durante este sábado, hubo una situación muy particular que despertó polémica en el interior de la casa más famosa. Un grito del exterior. "Primo sos el ganador”, se escuchó. El mensaje dedicado a Marcos puso furioso a varios hermanitos, sobre todo Julieta. La joven se sinceró ante lo sucedido. "No entiendo cómo la gente no apoya a otro que juegue mejor", disparó.

Recordemos que no es la primera vez que Julieta habla mal de Marcos. Si bien en el comienzo del reality se los había vinculado como posible pareja, esto nunca sucedió. La semana pasada, la modelo lo criticó porque lo considera “una planta”.

En este contexto, según las redes sociales, en especial en Twitter, ella es una de las favoritas en abandonar la casa este domingo. Julieta viene sumando muchos detractores por opinar mal de su compañero.

Cabe señalar que esta noche se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en Gran Hermano 2023. Luego de una semana muy picante, tras la sorpresiva gala de nominación del miércoles, que dejó a Alfa, Ariel, Marcos, Nacho y Julieta en placa, y la salvación de Alfa por parte de Camila del día jueves, todo está dado para que se devele quién será el nuevo eliminado del reality de Telefe.