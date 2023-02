El álbum de fotos de Santiago Urrutia, el nuevo novio hot de Cande Tinelli

Los rumores sobre el nuevo noviazgo de Cande Tinelli, tras dos meses de su separación con Coti Sorokin, siguen ganando fuerza y ahora las miradas están puestas en el supuesto candidato. Se trata de Santiago Urrutia Lausarot, un corredor de automovilismo uruguayo de 27 años.

Si bien Lele no se expresó al respecto, subió una historia en su Instagram, donde cuenta con más de 4 millones de seguidores. La joven publicó en su perfil un curioso meme que podría ser una respuesta a la situación, en donde da a entender que no está de novia. En la imagen, una persona junta dos productos de supermercado que forman la frase “cada día más sola”.

Las suposiciones del nuevo ocupante del corazón de Candelaria se iniciaron en el programa Implacables, en el que el periodista Gustavo Méndez reveló que “está de novia y muy enamorada”.

Respecto al joven, desde el ciclo de Canal 9 aseguraron que “él había tenido un romance con Laurita Fernández. Actualmente se siguen en las redes con Cande y salen hace poco. La pasan muy bien juntos, él viaja todo el tiempo”.

Santiago Urrutia Lausarot nació el 30 de agosto de 1996 en Miguelete, Colonia, Uruguay. Desde muy pequeño se interesó en el mundo de las carreras, cuando tenía tan solo tres años y su abuelo compró una pequeña motocicleta para la familia. A partir de esa edad inició su amor por la velocidad y la técnica que conlleva participar en este tipo de deportes.

El joven incluso compitió contra niños mayores, de 6 y 7 años, en el Campeonato Nacional Uruguayo de Motociclismo Velocidad en Tierra y Motocross. Fue campeón Latinoamericano de Motocross para niños de 4 a 6 años en el 2003. Luego inició su trayecto en karting, en el año 2002, donde ganó su primera carrera y se convirtió en el piloto más joven del país en ganar una competencia de la disciplina.

Tras decenas de primeros puestos en Latinoamérica, el uruguayo debutó en Europa, en el Campeonato Mundial de Karting 2010 en Braga (Portugal), aunque no logró buenos resultados. Con 14 años, se mudó a Italia y desde el 2020 Santiago pertenece al equipo Cyan Racing Lynk & Co para la Copa Mundial de Turismos. Actualmente reside en Barcelona.

En cuanto a Cande Tinelli la joven había indicado que se sentía bien tras la ruptura con Coti Sorokin: “Volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos, que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre. A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va”.