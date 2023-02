A días de separarse, Cande Tinelli está nuevamente enamorada: ¿de quién?

Poco tiempo pasó desde la separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin, pero los rumores no descansan y el programa Implacables fue el primero en encender la mecha, ya que aseguraron que la joven habría iniciado una relación con un reconocido piloto de automovilismo.

Si bien Lele no se expresó al respecto, el periodista Gustavo Méndez reveló que “está de novia y muy enamorada”. El panelista detalló que se trata de un corredor de autos uruguayo, Santiago Urrutia Lausarot, de 27 años. Tras su buena participación en algunas categorías europeas y pasar por varios equipos, en el 2020 fue anunciado como nuevo piloto del equipo Cyan Racing Lynk & Co para la Copa Mundial de Turismos.

No es la primera vez que el joven, que cuenta con múltiples reconocimientos en el mundo del automovilismo, es involucrado con celebridades de Argentina. En el 2017, a mitad de año, Santiago Urrutia fue relacionado con la modelo Laurita Fernández, aunque la conductora de Bienvenidos a Bordo se encargó de negar los rumores acerca del supuesto romance.

Por el momento, se trata de rumores y ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, aunque el medio y los fanáticos se encargaron de destacar que ambos se siguen mutuamente en Instagram, donde Cande cuenta con 4 millones de seguidores y Santiago con 74 mil. Si bien la joven no mencionó nada explícito, publicó en su perfil un curioso meme que podría ser una respuesta a la situación, en donde da a entender que no está de novia.

Por otro lado, la relación con Coti Sorokin no finiquitó en los mejores términos tras dos años de noviazgo y crisis de por medio, cuando trabajan codo a codo en Canta Conmigo Ahora, el programa conducido por Marcelo Tinelli. A partir de allí, la pareja mostró idas y venidas alimentadas por rumores.

Fue el cantante rosarino el primero en confirmar la situación, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. Sin querer detenerse demasiado en unos crípticos mensajes que la joven había lanzado a través de sus publicaciones en redes sociales, Sorokin indicó: “Es muy impulsiva, después lo borró. Ya la conozco, está todo bien. Es así. Somos gente grande y siempre está bueno dialogar, sea para seguir o para cortar”. Finalmente, el cantante terminó con las evasivas y confirmó la separación, aunque confesó que mantenían las charlas.

Sin embargo, a Lele le cayó mal el tema: “No me gustó nada la nota que dio sobre mí, siento que no me cuidó y que no es así como él dice, porque yo quedo como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes. Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa”.

Además, la celebrity reveló algunos de los problemas en su relación: “Volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos, que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre. A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va”.