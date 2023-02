El audaz posteo de Cande Tinelli luciendo un look con transparencias

Con cuatro millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram, Cande Tinelli suele mantener un contacto cotidiano con sus admiradores a través de posteos que oscilan entre su pasión por el mundo de la moda y las tendencias, y su preocupación por el cuidado de los animales.

En esta oportunidad, y tras la confirmación de su ruptura con Coti Sorokin, Cande Tinelli compartió algunas imágenes del look con transparencias que eligió para una salida. “De party, full transparencias”, escribió la influencer en el epígrafe junto a las fotos.

Cande Tinelli optó por un outfit rosa compuesto por una campera de cuero, un crop top de gasa y un pantalón. El look elegido con una apuesta por las transparencias deja ver los tatuajes y parte de la ropa interior de la cantante.

Por otro lado, en estos días Coti Sorokin negó los rumores de infidelidad de él hacia Cande Tinelli, a la vez que confirmó la separación de la "it" girl en diálogo con LAM (América).

Luego, Cande Tinelli también tuvo oportunidad de hablar con el ciclo de Ángel de Brito, y sobre Coti Sorokin sentenció: “No me gustó nada la nota que dio sobre mí, siento que no me cuidó y que no es así como él dice, porque yo quedo como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes. Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa. Le deseo lo mejor, estoy bien, estoy tranquila, volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre”.