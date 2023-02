Cómo son las zapatillas de 130 mil pesos que vende Alex Caniggia online

Alexander Caniggia y Melody Luz están pasando un momento muy especial en sus vidas desde el anuncio de que están esperando un hijo. En ese marco, también sorprendieron al contar que se sumaron a la nueva tendencia de “moda circular”.



“Se viene Vincenzo, el bebé más fachero del mundo”, expresó el hijo de Claudio Caniggia y Mariana Nannis en las redes sociales. Además, Alex Caniggia, junto a su pareja, anunciaron su incursión en la moda circular, una tendencia que propine tener un consumo más responsable al momento de vestirse.



Esta original idea, a la que cada vez más gente se está sumando, propone comprar y vender la ropa usada. Por supuesto que la condición clave es que la misma se encuentre en perfectas condiciones.

El perfil de Alex Caniggia y Melody Luz en "Renová tu vestidor".



“Tenemos muchas cosas y necesitamos hacer espacio. En mi caso, el embarazo se hace notar y hay ropa que ya no me entra. Alex no está embarazado, pero hay prendas que no le quedan como antes”, comentó Melody Luz, con un poco de humor al referirse al padre de su futuro bebé.



“Esta ropa está publicada en Renová tu vestidor. Tiene mucho valor para nosotros y está como nueva”, aseguró Melody Luz. La plataforma a la que hace referencia la bailarina es la más grande del país en venta de ropa de segunda mano.



“Creemos que alguien más le puede dar ese cuidado que nosotros le dimos. Entendimos que hay que confiar y subirse a la moda circular, para evitar generar desperdicio. Soy super consumidora de lo vintage o reciclado”, valoró la pareja de Alexander Caniggia.

Las zapatillas que vende Alexander Caniggia a 130 mil pesos.



“Si algo era un remerón y después se hizo top, pollera y mangas, ¡me gusta más! Siento que si la tela es buena o la prenda tuvo un buen cuidado, se pueden generar cosas únicas con una larga vida útil”, explicó Melody.



Entre la ropa que venden Alex Caniggia y su pareja llamó la atención el elevado precio de las zapatillas: 130 mil pesos. Se tratan de unas botitas italianas de la marca MCM, talle 45, combinadas con cuero negro y azul, con un interior en color verde y una plantilla de 30 centímetros.