La fuerte denuncia de Dani Ambrosino contra Gran Hermano

Un fenómeno para analizar en profundidad, para disgregar hasta el más mínimo detalle y tratar de comprender los factores que lo convierten en un éxito de ese calibre. Gran Hermano no languidece en su impacto, al contrario, y por eso se suman datos nuevos, como el que aportó Dani Ambrosino.

Uno de los ejes más polémicos refiere a las informaciones que modifican toda la sinergía de la convivencia de los participantes, básicamente con los gritos desde la calle, que han provocado cambios rotundos, incluso derivó en la expulsión de Coti, con el aviso de esa “traición” a las mujeres.

Una situación similar a la que aconteció el viernes, con la advertencia a Alfa de cómo habla Romina sobre él, que terminó en una discusión fortísima y la tajante definición de la ex diputada a Walter para que no solicitarle que no le dirija nunca más la palabra.

Lo cierto es que los programas analizan todo y en EPA, que se emite por América, el panelista Dani Ambrosino arrojó una teoría de cómo los participantes de GH acceden a datos del afuera, sobre cómo son vistos sus comportamientos, para modificar su juego.

El comunicador narró la vía algo ilegal que encontró la producción para transmitirle circunstancias a los concursantes. “Me llega información de periodistas amigos que confirma lo del topo de Gran Hermano”, comenzó. Para luego explicar el verdadero mecanismo: “ Y sí, al hablar con el psicólogo”.

Ahí ponderó el punto central, la intervención del profesional de la salud mental. Por eso Ambrosino profundizó: “Inevitablemente, en el análisis de las cosas que pasan y mientras les plantea cosas o los contiene, les da información de cómo los están viviendo el afuera. Es una forma encubriera de filtrarle info a los jugadores”.

Para brindar más sustento a su teoría, Daniel agregó: “Me confirman que cuando Agustín lo acusaron de acosar a Julieta, lo llevaron a hablar con el psicólogo y al toque el pibe no se acercó más a ella. El chico entendió a la perfección que lo que le decía el psicólogo, era cómo estaba siendo visto afuera de la casa”.