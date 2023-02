Rating: cuánto midió la pelea de Agustín en La noche de los ex Gran Hermano

El regreso de Gran Hermano a la pantalla chica sacudió grandes números y revivió altos picos de rating que desde hace tiempo no se veían dentro de la televisión. Es sin dudas el formato ganador de los últimos meses, el gran pilar del éxito de Telefe dentro de su programación.

Como parte de una de las novedades de esta edición, la producción de Gran Hermano innovó con el formato 'La noche de los ex', programa que se emite todos los viernes con exjugadores de años anteriores.

Definitivamente Gran Hermano llegó para reavivar los números del prime time, y 'La noche de los ex' es parte de la cadena de debates y las diferentes galas del reality. La reciente emisión del programa arrancó con el piso de 13,1 puntos de rating que le dejó Telefe Noticias y llegó a una marca máxima de 18,3 puntos liderando la franja.

El programa conducido por Robertito Funes Ugarte, que cuenta con un panel de analistas como Cristian U, Ximena Capristo, Nadia Epstein, Gustavo Conti, Diego Leonardi y Juariu, volvió a hacerse dueño de la noche.

Lo cierto es que uno de los puntos más importantes de la noche se dio minutos después de iniciarse el programa, con el cruce verbal que tuvieron Agustín Guardis y Thiago Medina.

Agustín, último eliminado de Gran Hermano, se sometía por segunda vez a las preguntas del panel pero en este caso hablando de su segunda salida de la casa. En ese momento, otro de los ex, Thiago, le sacó en cara la relación que tuvo con Daniela Celis dentro de la casa.

La noche de los ex tuvo un picante cruce entre Agustín y Thiago.

"Es un milanesa, un salame", comenzó diciendo sin filtro el joven de González Catan. Ante esto, el oriundo de La Plata retrucó: "Es una lástima porque yo de él tengo una buena consideración. Me estás faltando el respeto".

Thiago no se quedó callado y disparó: "Yo no te voy a comer la guacha". Ante esto, Agustín se defendió explicando que su acercamiento a Daniela no era con ese fin. "Nada que ver, yo me burlaba porque se vengaba de vos. Deberías estar enojada con ella que te sacó de la casa. Estábamos jugando los dos porque cada uno sabía lo que dijimos".