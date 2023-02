Gran Hermano 2022: los inesperados nominados de esta semana

Este miércoles se realizó una nueva gala de nominación en Gran Hermano 2022, y se definieron quiénes son los participantes que podrán abandonar el reality de Telefe en la próxima gala de eliminación, el próximo domingo.

La placa quedó de la siguiente manera: Ariel, Nacho, Walter, Marcos y Julieta. Camila deberá salvar a uno, fueron Ariel, Nacho, Walter, Marcos y Julieta.

Así votó cada participante.

Romina: Nacho (2) y Ariel (1). Explicó que los motivos "son siempre los mismos: por afinidad, tengo más afinidad con otros".

Alfa: Ariel (2) y Marcos (1). Indicó que "voto a Ariel porque el cariño que tengo por el resto de los chicos es superior. El segundo no sé a quien votar, por eso nomino a Marcos porque no creo que quede nominado".

Daniela: Ariel (2) y Alfa (1). El motivo es porque "se viven peleando". Además, para justificar el voto a Alfa agregó que "seguro lo salva Cami que es la líder".

Nacho: Marcos (2) y Julieta (1). La causa "tiene que ver con estrategia". Respecto al segundo voto, agregó que a Julieta "la quiero mucho y no creo que quede nominada".

La Tora: Alfa (2) y Daniela (1). Explicó que el primero "va a ser salvado por Cami". Sobre la segunda, manifestó que no le gustó "una picada de cabeza para que vote como ella quiere".

Ariel: Julieta (2) y Romina (1). "Desde que llegué, ella (Julieta) viene zafando. Mi idea es armar una placa grande. El segundo voto es por el mismo motivo".

Marcos: Nacho (2) y Ariel (1). En ambos casos, argumentó que "no tengo tanta relación como con otros".

Camila: Nacho (2) y Lucila (1). Sobre el primero explicó que fue "por unos comentarios que tiene" y respecto a la segunda "aunque nos llevamos mejor, el resto me dolería que se vaya".

Julieta: Ariel (2) y Alfa (1). Respecto a los motivos, indicó que "con Ariel siento que no tengo feeling, sigo sosteniendo que está todo el tiempo demostrando que es positivo, no es genuino. Y el segundo me costó. Pero con Alfa en placa, la expongo a Camila para ver a quién salva. Además en las últimas semanas tuvo actitudes que no estuvieron buenas".