Así recibió la mamá de Rusherking a la China Suarez en Santiago del Estero

La China Suárez y Rusherking se muestran más enamorados que nunca. Sin dudas atraviesan el mejor momento de su relación, cada vez más afianzados y disfrutando un ascendente romance que con el paso del tiempo se va consolidando.

Durante los últimos meses se los ha visto tanto a la China como a Rusherking disfrutando de diferentes viajes, como cuando fueron juntos a Qatar para el Mundial, mismo con sus vacaciones por México que realizaron a principios de este año.

Ahora, recientemente y haciéndose un hueco de sus compromisos profesionales, la pareja aprovechó un tiempo de relax para poder disfrutar de unos días en Santiago del Estero, compartiendo postales y recargando energías.

El reciente viaje con destino santiagueño fue más que especial, ya que estas son las tierras del trapero. Y es que de hecho el motivo de la travesía tiene que ver con conocer a la familia de Rusherking.

Compartiendo todo lo sucedido en sus redes, la China sorprendió al mostrar qué regalo especial le hizo su suegra. Todo denota que entre ambas hay una buena onda.

“¿Qué pasa, changuito? Me voy a comer un morroncito de Santiago, de aquí, que me ha traído con mucho amor, mi suegra”, comenzó relatando en sus historias la actriz, imitando la tonada santiagueña en el video que subió.

Rusherking y la China Suárez, más enamorados que nunca.

“¡Me encantó! Y esta es la empanadilla. Me dijo tu mamá que es de batata. Cómo me conocen. Estos son los regalos que me gustan a mí”, cerró, hablándole a su novio de lo feliz que la hizo el gesto que tuvo su mamá.

Desde hace más de ocho meses la China y Rusherking viven un intenso amor que se fue afianzando cada vez más con el correr del tiempo. Demostraciones de afecto en redes, intercambio de mensajes, cartas y hasta confesiones públicas en sus shows, son algunas de las situaciones que enmarcan esta relación que crece más y más.