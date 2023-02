Cuántos novios famosos tuvo Alejandra Maglietti y que nadie se enteró

La abogada, panelista y modelo Alejandra Maglietti ha provocado muchos suspiros desde su aparición en la publicidad de Doritos y siempre existió la pregunta sobre si ya tenía a alguien en su corazón. Ahora que pasó más de una década, la pregunta cambia a cuántos fueron sus novios y cuántos de ellos son famosos.

El romance más recordado de todos fue el que tuvo con el ex futbolista Jonás Gutiérrez, a quien acompañó en su tratamiento por cáncer de testículos y que estuvieron a muy poco de casarse. Pero todo se cayó y se separaron en 2015, según los rumores, debido a infidelidades.

Actualmente tiene una nueva pareja y lo hizo público al hablar con el medio PrimiciasYa. “Estoy saliendo con alguien y mi corazoncito está muy bien. Estoy saliendo con un abogado y la relación avanza normal, con tranquilidad”, detalló Maglietti. Pero estos no son los únicos novios que la panelista de Bendita tuvo en su vida, y he aquí un recuento de ellos.

Rumores de pareja y los novios no tan conocidos de Alejandra Maglietti

Hace no mucho, la panelista litoraleña tuvo una interacción con sus seguidores de Instagram mediante la caja de preguntas. Una de esas consultas refirió a su primer novio, pero ellafue bastante terminante al dejar claro que quedó en el pasado y que “para atrás, ni para tomar impulso”. Con esto, solo se puede inferir que se trata de alguien desconocido de su época no famosa.

Por 2007, un rumor de romance unía a la chaqueña, que recién empezaba en el medio, con Mariano Martínez, que ya era un actor reconocido. Un fotógrafo de la revista Paparazzi los encontró una noche, por entrar a la casa él y estos se pusieron muy nerviosos, en actitud sospechosa. Inmediatamente, Alejandra trató de quitarle magia su encuentro diciendo al corresponsal que solamente son amigos.

Tres años después, Maglietti contó que se separaba de Santiago Piceda, un empresario de 33 años (allá por 2010) que se dedica a la exportación de productos agrícolas, con quien salía hacía dos años y nadie había reparado en ello. ¿El motivo? La distancia. “El año pasado fue un año muy duro porque yo tuve mucho trabajo y él estaba muy ocupado con su empresa, y eso no nos permitía viajar para vernos”, contó en esa época, para la sorpresa de muchos.

Así como con Mariano Martinez, también hubo rumores de romance con el ex futbolista de la Selección Argentina, Gonzalo Pipita Higuaín, pero inmediatamente fue Alejandra quien lo desmintió. “Es todo mentira, no quiero que me vinculen con ningún jugador de fútbol. Yo estaba en el mismo boliche que él, pero nada que ver”, exclamó rotunda, pero en la misma oración dio otra información importante: “Yo tengo mi corazón ocupado por otra persona, que trabaja en una empresa de marketing”. Todo esto paso antes de encontrar una nueva relación.

Esta llegó en agosto de 2013, cuando Maglietti empezó a salir con un filósofo peruano de 32 años, y que a los meses, con cambio de año en el medio, lo hizo públicó. “Me conquistó por su forma de ser, su personalidad. Es divertido y muy inteligente. Me doy cuenta de que los hombres argentinos tendrían que aprender muchas cosas de los peruanos, por ejemplo, lo caballeros que son”, había dicho la panelista en una entrevista de aquella época.

Esta relación fue la antecesora a la que tuvo con el Galgo Gutiérrez, y después de esta, ocho años de soltería en donde, hace dos años, la vincularon con el modelo Hernán Drago a modo de chiste, ya que trabajaban juntos, pero no pasó más de una charla de café y un juego mediático.

Hoy, Alejandra Maglietti se encuentra emparejada con un hombre que cumple con el tipo que a ella le gusta porque, según le contó al conductor de Bendita, Beto Casela, es “una línea más tipo abogado, por ahí. Profesional y propietario”. Y a pesar de que “no hay tantos con facha y con todo”, como ella dijo, actualmente encontró uno y lo está disfrutando.