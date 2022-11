Alejandra Maglietti contó cómo conoció a su nuevo novio

Alejandra Maglietti no acostumbra a contar detalles de su vida privada y mucho menos del costado sentimental, pero esta vez hizo una excepción y confirmó que está iniciando una nueva relación amorosa.



Ya pasaron casi 8 años de su separación de Jonás Gutiérrez, algo que sorprendió ya que los dos habían manifestado intenciones de casarse en su momento. Ahora, la periodista y abogada decidió darle una nueva oportunidad al amor.



En ese contexto, Maglietti contó en diálogo con PrimiciasYa detalles de su nueva historia de amor que mantiene con un abogado con el que se está conociendo, aunque todavía no reveló su identidad.





“Estoy saliendo con alguien y me corazoncito está muy bien. Estoy saliendo con un abogado y la relación avanza normal, con tranquilidad”, comenzó contando una entusiasmada Alejandra Maglietti.



“Cuando uno arranca algo no sabe cómo puede terminar, por eso trato de no apresurarme y ponerle tanta presión a la relación hasta que todo se vaya dando. Capaz duremos un montón de años, pero uno nunca sabe y trato de no ponerle tanta etiqueta de entrada para que no se arruine todo”, agregó.



Ante la pregunta sobre si su nueva pareja mira Bendita TV, la panelista del programa que conduce Beto Casella comentó: “Él mira Bendita y me dice que le gustó tal cosa que me puse, siempre me hace comentarios muy buena onda”.





Por otra parte, Maglietti reveló cómo nació el romance con el misterioso abogado. “Nos conocimos en una reunión de consorcio. Ahí nos conocimos por unos amigos que son vecinos míos. Él no es mi vecino, pero se dio ahí, un lugar impensado. El amor es así”, expresó.



“Termino el año súper contenta con Bendita y ojalá el año que viene se siga también igual. Soy muy feliz haciendo ese programa junto al capitán que es Beto Casella. También este año tuve el desafío de hacer radio. Es la primera vez que me tocó ser conductora”, concluyó.