Alejandra Maglietti sacó lo peor de sí y le respondió a su ex: "Me olvidé que..."

Si bien hace tiempo que Ale Maglietti y Jonás Gutiérrez ya no están juntos, la modelo se vio en la obligación de salir al cruce ante los dichos del futbolista. Es que el ex jugador habló de su relación pasada en una entrevista y esto no le cayó bien a la panelista que eligió hacerle frente.

Si bien Jonás Gutiérrez es protagonista dentro del ámbito deportivo, en estos días dio una entrevista junto a Ulises Jaitt en el cual se animó a responder diversas temáticas. Sobre todo cuando le consultaron por su ex, él no gambeteó y respondió aunque esto molestó a Maglietti.

La ruptura entre ellos se dio en 2019, luego de estar más de 5 años en pareja. Los rumores de aquel entonces mencionaban que Jonás le habría sido infiel y por eso Alejandra decidió cortar la relación. En esta oportunidad el jugador eligió dar su versión de los hechos para escudarse.

Es que cuando le consultaron sobre esto en la entrevista se vio firme en su postura de que jamás le fue infiel a Alejandra Maglietti, como se había mencionado en aquel tiempo. Él eligió salir a aclararlo porque una vez que comenzó a circular esta versión ya no hubo feeling con su ex.

Las declaraciones de Gutiérrez tuvieron repercusión, es por eso que en Socios del Espectáculo decidieron salir a buscar a Maglietti para que diera su punto de vista sobre las respuestas que dio su ex. “Cortamos hace 3 años, es una historia mega pasada. Me olvidé prácticamente que existía, le deseo lo mejor”, lanzó de manera punzante.

“Fue una linda relación en su momento pero, en algún punto, me hincha un poco. ¿Otra vez? basta”, sentenció dejando a la vista que no le interesa volver a entrometerse en el tema, ya que lo considera parte de su pasado.

En lo que respecta a sus dichos sobre que no le fue infiel, la modelo respondió casi sin creerle: “Bueno, ¿qué va a decir? ¿Me porté mal? Uno cuenta cosas cuando ya no le importan. Ya está superada”.

Además, Jonás declaró en la entrevista que no volvería a salir con ella. “Pero, ¿qué va a decir? Si pasaron 3 años”, contestó Alejandra Maglietti algo ofendida por la insistencia y por tener que revolver en su pasado.