El Pollo Álvarez cambió su look por completo: se afeitó la barba y parece un nene

El Pollo Álvarez se animó a un cambio radical en su aspecto físico y decidió quitarse su característica barba. Definitivamente su apariencia se ve altamente modificada con este nuevo look, algo que decidió compartir en sus historias de Instagram para mostrar cómo quedó con este rejuvenecido aspecto.

El conductor sorprendió a todos con este cambio. Invitando a todos sus seguidores a sumarse a un juego, les preguntó a los usuarios de la red social cuántos años le dan ahora que modificó su aspecto. Sin dudas, el antes y el después deja entrever diferencias en su rostro.

"Qué onda... Me afeité a cero... ¿Qué opinan?", comenzó diciendo. Además agregó: "Quiero saber opiniones, ¿de cuánto parezco? ¿Está bien o mal? Yo me siento raro". El Pollo admitió sentirse un poco extraño, ya que hace tiempo que no está sin barba.

Así fue como apareció este viernes en su programa 'Nosotros a la mañana', ciclo que conduce a diario por El Trece. El aspecto no sólo llamó la atención de sus seguidores en Instagram sino también de sus compañeros de panel, que no se aguantaron y entre algunas risas le consultaron por este cambio de look.

“Che, ¿No dijiste nada pero el Pollo vuelve el lunes, no?”, “¿Qué pasó con la barba? Le ponemos toda onda a este reemplazo pero decinos si vuelve el Pollo vuelve el lunes”, comentaron de forma irónica, despertando las sonrisas del conductor. "Se fue la polera de Monti y la barba del Pollo, algo está pasando", lanzó Sofía Zámolo.

Entre risas, Álvarez lanzó "Ya voy a explicar las razones de este cambio, ya voy a contar por qué me afeité", prometiendo que durante el transcurso del programa iba a revelar el verdadero motivo de este cambio que tomó. No obstante, al final de la emisión optó por prolongar el misterio hasta la semana próxima.

Como dato extra, tentado ante la sorpresa de sus colegas, el Pollo destacó: “Igual estoy muy contento, porque recién me mandó mensaje mi suegra diciendo que le gusta este look, así que eso ya es importante”, dejándole un beso a la mamá de su esposa, la cocinera Tefi Russo.

No es la primera vez que el conductor se afeita la barba y causa sorpresa en redes, recordando que ya lo había hecho durante la pandemia con motivo de una publicidad que tenía que promocionar. "La verdad es que me afeité por una publicidad y todavía no me hallo... Hacía dos años que no me afeitaba por completo”, dijo en aquel entonces. ¿Cuál será el motivo en esta oportunidad?