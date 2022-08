El Pollo Álvarez y Tefi Russo celebraron su aniversario rodeados de famosos: las fotos

El Pollo Álvarez y Tefi Russo celebraron tres años de matrimonio y sorprendieron a todos. Hace un tiempo los famosos atravesaron una dura crisis en su pareja. Fueron ellos mismos quienes hablaron del tema públicamente y dejaron en claro lo que realmente pasó en aquel entonces.

"La pasé horrible, se me cerró el estómago dos semanas enteras. ¡Una bolud...! Estoy muy verde para estas cosas, nunca me pasó, nunca lo elegí y sinceramente no nos había pasado. Y en el momento en el que se instala la crisis se arma una bola que no la podés frenar y la noticia se multiplica a un nivel demencial que no para", contó Tefi.

Pero no todo quedó ahí porque continuó: "Se armó algo enorme y lo tratamos de naturalizar, nos preguntaron si estábamos separados y quisimos alivianar el rumor diciendo que son crisis que pasa cualquier familia, de tener épocas mejores o peores, pero nos salió el tiro por la culata porque se hizo un rumor más grande".

Mientras que el Pollo lanzó: "Estamos muy bien. Lo cierto es que la pandemia no fue fácil para nadie y tenemos altos y bajos como cualquier pareja. Lo importante es que estamos muy bien, súper cómodos, contentos y disfrutando. Estamos en 2021, cada uno tiene sus tareas en la casa".

Y reveló: "Yo lavo los platos, ordeno y levanto la mesa con Mimi. Lavo la ropa, bueno, la pongo en el lavarropas y después la cuelgo y saco la basura. Nos distribuimos". Además el famoso había confesado sus deseos de ser padre: "Ese es nuestro tema porque nos amamos mucho, nos elegimos y estamos súper cómodos uno al lado del otro. No nos apuramos y esperamos que el tiempo lo decida".

"Ella ya es mamá y no está preparada para un segundo hijo y yo quiero ser papá. Es un tema de conversación recurrente y no sabemos qué puede pasar con eso porque ni yo quiero que ella sea mamá sin querer serlo ni ella quiere que yo no sea papá. No queremos privar al otro de su deseo y estamos viendo. Optamos por esperar", contó.

Anoche Tefi y el Pollo celebraron su aniversario. Y es que, los famosos festejaron tres años de casados y estuvieron acompañados de varios famosos como Cande Ruggeri, Mica Vázquez, Federico Hoppe, Macarena Rinaldi, entre otros.