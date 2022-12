Cuál es el mayor gusto culposo de Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti disfruta actualmente de su bien momento profesional, como panelista de Bendita TV, lugar al que llegó sin la necesidad de involucrarse en escándalos mediáticos, como pasa en muchas ocasiones.



Si bien se conoce mucho sobre su camino a la fama, hay datos y curiosidades sobre Alejandra Maglietti que no son tan conocidos por sus seguidores y fanáticos, que seguramente quedarían sorprendidos.



Por ejemplo, durante mucho tiempo, la periodista y abogada fue conocida como formoseña, pero hace ya unos años se encargó de aclarar que ella nació en Resistencia, Chaco, y contó de dónde surgió la confusión.

Alejandra Maglietti. Foto: web.



Sucede que, por cuestiones laborales, cuando ella tenía apenas tres años de edad, sus padres decidieron mudarse a la provincia de Formosa. Asimismo, hay otras cuestiones hasta ahora no reveladas sobre Maglietti.



Hace unos años, en un programa de televisión, Alejandra Maglietti confesó cuál es su gusto más culposo: las películas para adultos. “Tengo una página preferida”, reconoció hace un tiempo.



En aquel momento, la periodista y abogada estaba de novia con el ahora ex futbolista Jonás Gutiérrez. En ese contexto, explicó: “A mí me gustan más que a él. Es como que yo llevo y le digo: ‘Mirá esta categoría que no conocíamos. ¿Qué te parece si la vemos juntos?’”.

Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez. Foto: web.



Por otra parte, si bien Maglietti está a favor de las cirugías, se operó las lolas cuando tenía 19 años, ahora, siendo ya más grande, considera que es más importante trabajar sobre la autoestima desde otro lugar.



En ese sentido, explicó que el factor riesgo es algo que tiene muy en cuenta. “Hoy sé que hay operaciones que son muy riesgosas y no me haría porque ya tengo otra edad y las cosas más claras”, sostuvo Alejandra Maglietti, quien hoy tiene 37 años.