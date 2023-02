La mojada de oreja de Dady Brieva a Jorge Lanata con el nombre de su nuevo programa en C5N

Este 2023 continúa con grandes novedades en la televisión argentina, sobre todo en lo que respecta a pases de periodistas de canal a canal, de ciclos que se termina, de contratos que expiran y de nuevos programas.



En ese marco, quedó confirmado el estreno de un nuevo ciclo en la pantalla de C5N, que tendrá a Dady Brieva como conductor y con un polémico nombre que seguramente dará de qué hablar.



Ese que el actor y ahora presentador de televisión decidió llamar “PPT, Peronismo para Todos” al programa que lo tendrá como conductor todos los domingos a partir de marzo en el horario de las 21.

Dady Brieva chicaneó a Jorge Lanata con el nombre de su nuevo programa.



Sin duda, esto es claramente una mojada de oreja para Jorge Lanata, por su clásico programa “PPT, Periodismo para Todos”, que supo conducir con éxito durante muchos años en la pantalla de El Trece.



No es novedad que Dady Brieva y Jorge Lanata están parados en veredas opuestas en lo que refiere a la ideología política, o al menos desde la simpatía por los dirigentes políticos que son referentes de las últimas décadas.



Más de una vez, Lanata aclaró que su contraposición no es con el peronismo en general, sino más bien con el kirchnerismo. Sin embargo, no es para nada casual que Dady Brieva conduzca un programa en C5N y el nombre parodie al ciclo del experimentado periodista.

Dady Brieva estrenará un programa nuevo en C5N.



“Hay que revitalizar al peronismo. Hay una proscripción y hay una autoproscripción. Es com en La Metamorfosis de (Franz) Kafka. Cuando te dicen que sos un animal, sos un animal, vos te terminás creyendo que sos un animal. Entonces, ya no ladrás, ya no movés la cola para que el patrón no se enoje. Y te hacen perder la naturaleza”, analizó Dady en charla con Juan Di Natale y Julia Mengolini.



“Hay que empezar a desandar esos gritos que eran ¡Viva Perón! Vos vas a un shopping, a un balneario, a un country, y siempre aparece alguno que te dice: ‘Yo soy peronista’, como con vergüenza. ¡Yo soy peronista, porque con Perón vivimos los momentos más felices de nuestras vidas!”, agregó.