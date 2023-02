El terrible blooper que se mandó Jujuy Jiménez en el casamiento de su mamá

María Sofía Jiménez Checa vivió un momento muy especial junto a su madre, Silvia, quien se casó con su pareja el viernes 24, en una hermosa ceremonia celebrada en un salón de la provincia de Jujuy. Familiares, amigos y allegados de los novios se presentaron para festejar la unión y, en medio de los preparativos, la conductora se mandó un blooper que puso muy nerviosas a sus hermanas.

Todos los detalles de la fecha especial fueron revelados por la mujer, conocida en el medio como Jujuy Jiménez. La ceremonia tuvo lugar al aire libre y luego los invitados se mudaron a un salón con jardín para continuar con la fiesta. Silvia lució un hermoso mono con transparencias y brillos para destacar el look y hasta agregó una cola de gasa. Sus hijas oficiaron de damas de honor, con vestidos largos de color dorado. Sin embargo, un elemento de este outfit quedó olvidado en Buenos Aires.

Jujuy estaba a cargo de llevar los atuendos hasta la provincia, pero un detalle se le pasó por alto y los tres vestidos de satén para ella y sus hermanas, Inés y Pilar, se quedaron sin el cinturón que los completaba. El faltante despertó una crisis de nervios y la modelo compartió una serie de videos contando lo ocurrido.

“No saben lo que me pasó, me quiero matar. Nos estamos maquillando, peinando, produciendo acá en un hotel y yo me olvidé un toque clave del vestido”, relató Jujuy. “Hicimos unos vestidazos increíbles con una tela divina para que todas unifiquemos el color y tenían unos cinturones espectaculares”, detalló.

Tras ello, comentó que se encontraba “rescatando cintos dorados por todo Jujuy” y repitió: “Me quiero morir porque la Inés está como loca, me odia con razón. Sabemos que lo importante es que mamá esté feliz y todo, pero me mandé un cagadón. Me sentí re mal pero lo vamos a solucionar”. Finalmente, fue Bautista Bello quien supo aplacar la crisis y llegó con unos cinturones para las hermanas.

La modelo le dedicó un emotivo mensaje a su madre en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores: “Se casó la Silvita. Se casó mi mamá. Sí, una vez más enseñándonos que la vida siempre, pero siempre nos recompensa y nos trae algo mejor si aprendemos a actuar desde el amor”, escribió.

La publicación, un video editado que resumen algunos de los mejores momentos de la celebración, se llenó de felicitaciones de los fanáticos de la modelo, quien agregó más palabras de amor para Silvia: “Sos increíble mujer, te amo con el alma y me hace muy feliz verte tan plena y disfrutando como tanto te gusta. Apostar al amor siempre vale la pena. Que vivan los novios y que viva el amor”.

Con anterioridad, Sofía Jujuy había reflexionado sobre la separación de sus papás. “Mis viejos son lo mejor del mundo, muy compañeros y presentes con sus tres hijas. Aunque ellos están separados y cada cual tiene su pareja, se turnan para acompañarme y estar a mi lado. Ellos habían intentado separarse cuando estaba en la secundaria y no lo hicieron por mí. 'No lo voy a tolerar, no puedo, no quiero verlos separados', les supliqué. Recién los pude entender cuando me puse de novia y me separé. Ahí entendí que cuando no hay más amor, no hay más amor”.