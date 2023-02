Carolina Oltra recordó a su papá en el día que hubiese cumplido 65 años

Carolina Oltra sigue honrando la memoria de su amado papá, Silvio, quien falleció abruptamente en 1995, cuando la modelo tenía solo 10 años. Este 26 de febrero, el hombre habría cumplido 65 años y, en la ocasión, su hija decidió recordarlo con un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Con 38 años, la mujer confesó sentirse como una niña anhelando a su papá. En su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 150 mil seguidores, Carolina compartió una serie de fotografías de diferentes momentos importantes en la vida de su padre, un reconocido piloto de autos que fue parte de una tragedia junto a Carlos Saúl Menem Junior. Ambos viajaban en helicóptero y la nave se precipitó.

“Todavía hoy me siento a veces esa nena de 7, 8 años esperando que vuelvas con el casco en la mano y una sonrisa en la cara”, escribió Carolina junto al registro, que recoge fotografías antiguas. "Feliz cumple al cielo angelito", finalizó. El posteo obtuvo miles de me gusta y mensajes de apoyo. Cabe destacar que la modelo indicó varias veces que intenta hacerle oídos sordos a las teorías que rodean al accidente aéreo que se cobró la vida de su padre. "No sé por qué no dejan descansar a las pobres personas que fallecieron de la forma en la que han fallecido, eran dos víctimas", sentenció.

Su madre, Elena Fortabat escribió: “Hija querida cómo me gustaría que vuelva el tiempo atrás para que vos puedas recuperar a ese padre y persona ejemplar. Él siempre va a estar a tu lado guiándote. Tenés que estar orgullosa de ser su hija. Feliz cumple donde estés Silvio querido”. La mujer pertenece a una de las familias más poderosas de la Argentina, aunque cuando murió su abuela política Amalita en 2012, no recibió herencia alguna.

Otros de los seguidores de Carolina, recordaron al hombre: “Recuerdo a tu padre en su etapa de cantante en alguna tarde de domingos para la juventud”; “Vos naciste de 2 papás amorosos, me acuerdo cuando después de las carreras iba a cantar a Feliz Domingo” y “Tuve el placer de conocer a tu papá cuando en 1984 le compré un Fiat Súper Europa en su agencia”, fueron algunos de los comentarios.

“Cuanto lo habrás necesitado, a veces la vida nos pone a prueba de maneras tremendas. Si sos feliz, él lo sabrá. Perdón el atrevimiento y el poco de filosofía. A tus órdenes”, escribió otro usuario de la red social. Los gestos de apoyo se repitieron en cada mensaje, al igual que la empatía.

La fecha resulta especial no solo por la nostalgia y el dolor de la pérdida, sino que hace pocos días la modelo festejó su casamiento con Emanuel Moriatis, un evento único donde el acompañamiento de la familia resulta crucial para los protagonistas. Moriatis, al igual que Silvio, es un piloto de carreras reconocido de la categoría Turismo Carretera.

La modelo y el corredor se conocieron hace doce años y el amor entre ambos surgió casi de forma inmediata. Luego, consolidaron la pareja con la llegada de Constantino en 2009, quien tiene una hermana mayor, Jazmín, fruto de la relación de Carolina con Fredy Villareal. De hecho, el paso por el registro civil fue un pedido de ambos pequeños: “Un dia Toto nos preguntó… mamá, papá, ¿ustedes están casados?... ¡Y allá fuimos!", relató Moriatis.