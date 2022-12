Así fue el debut como modelo de la hija de Fredy Villarreal y Carolina Oltra

Elena Fortabat (67 años) y su hija Carolina Oltra (37) posaron juntas pero también acompañadas por alguien muy especial, que hizo su estreno como modelo: Jazmín, la hija de Carolina y Fredy Villarreal, para completar las tres generaciones.



“Desde hacía rato que estábamos buscando algo que nos representara”, confiesa Elena y Carolina, que comparten varias cosas: la moda, la conducción televisiva, la risa fácil, la sinceridad, las parejas apasionadas por la velocidad, entre otras.



La presencia de Elena en la casa de los Otra – Moriatis es habitual, ya que vive a pocas cuadras y, cuando se hace un tiempo, busca a sus nietos al colegio y se queda jugando con ellos, como en esta entrevista con ¡HOLA! Argentina, en la que se deja maquillar por Jazmín.





“Me gusta producirme y sacarme fotos y videos. Mi mamá y mi abuela son mis referentes. Soy muy coquetas las dos”, comenta Jazmín, quien, al igual que su abuela y su madre, se imagina en una carrera como modelo.



En otro tramo de la entrevista, Elena contó qué le diría a Jazmín si quisiera ser modelo. “Yo fui modelo por necesidad, para mantener a mis hijas. Y cuando Caro empezó a trabajar, iba con ella a todos lados porque me daba mucho miedo cuando iba a hacer temporadas a Pinamar o a hacer presencias en boliches. Cuando vi que estaba bien, la fui soltando. Eran otros tiempos: todavía no había ni celulares ni redes sociales”.



Por su parte, Carolina sostuvo: “La presión de la imagen es cada vez más fuerte. Hay mensajes que reciben los chicos a través de las redes que me preocupan mucho. Yo estoy un poco alejada del mundo de la moda. Me ofrecieron programas de televisión, pero no me gustan los escándalos ni me desvela el rating”.





“Este año, y a raíz de que llevo bastante tiempo estudiando counseling, coaching y détox regenerativo con Roberto Moss, un naturópata norteamericano, me saqué las prótesis mamarias. Para mí, es muy importante darle a Jazmín el mensaje de que no se necesita tener ningún plástico para ser mejor o para ser aceptada”, agregó luego Carolina Oltra.



En tanto que Jazmín habló de sus deseos y confesó: “Me encantaría ser modelo. Sé que las dos, que me aman, me ayudarían y me acompañarían en todo momento. Se pondrían nerviosas porque las dos son igual de ansiosas. Ahora, lo que quiero es que me dejen tatuarme las mismas estrellas que ellas tienen”.